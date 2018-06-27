亞洲料理成大勢 台北福華彩虹座「雙新」搶客！

隨著氣候年年趨熱，亞洲料理在台灣成為餐飲消費新寵，不論是泰式酸辣、越式辛香或是日系濃厚，皆越來越受到消費者的青睞。亞洲料理主題餐廳一家接著一家開，除了裝潢比拼要道地、在口味上皆主打原汁原味完整重現。

台北福華以寬敞高挑的七彩牆面與精緻亞洲、海鮮料理著稱的中庭彩虹座，為亞洲自助料理的始祖，2018年經過改裝再出發，以「新裝潢」和「新菜色」出擊，將東南亞搖曳的熱帶風情搬到台北市中心，並且由行政主廚推出一系列亞洲經典新菜色，就要抓住亞洲料理控的目光。

全新菜色蒐羅新加坡、菲律賓、泰國、韓國、日本、港式、台式料理，尤其東南亞菜色香料層次豐富、色彩具視覺吸引力，深受消費者喜愛。每時段供應八種熱菜，包含馬來西亞沙嗲雞、韓式炸雞、新加坡芋頭南瓜辣海鮮等熱銷料理；現切肉品區是肉食主義者的最愛，有現烤牛肋排、泰式香蘭葉豬肋排、港式叉燒，和國外旅客必嘗的士林大香腸。

行政主廚特別推薦印尼巴東牛肉，將牛肋條、馬鈴薯、胡蘿蔔、紫洋蔥炒香，加入道地印尼巴東醬、椰汁、魚露與雞湯燉煮，滋香味濃、市面上少見。越式香辣炒蟹亦榮登消費者排行榜，蟹身清洗乾淨後以大火炸過，以蒜、辣椒、蔥爆香，加入乾辣椒、白胡椒、花椒、月桂與魚露拌炒，嘗過難忘。

現煮區是經典自助料理的樂趣所在，擔仔麵以新鮮海鮮為主，可自由選擇米線或河粉，另有越式椰汁咖哩雞麵和越南河粉不定期上菜。炸物區更豐富，有泰式月亮蝦餅、炸焦糖芭蕉、炸銀絲卷、台式蚵餅與越式香蒜炸皮蛋，一次呈現亞洲料理精髓。來一趟彩虹座，除了可遨遊亞洲各菜系，享受異國風味料理，更能夠體驗五感的亞洲風情：全新裝潢加入高聳筆直的椰子樹，特別從東南亞當地進口，搭配隨時段變換的絢爛燈光，並環繞播放海邊的潮汐聲，讓人不用出國就能感受異國風情。