涵蓋各領域  18位外籍高專人才成功歸化  為台灣打拼

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部昨（26）日召開第5次歸化國籍高級專業人才審查會議，本次新增觀光旅遊、無線通訊產品開發、土木測量、媒體工作、文化藝術創作及英語編輯等新專業種類，共有18名高級專業人才通過審查，包括曾入圍民國81年金鐘獎的ICRT廣播主持人，美國籍的閔傑輝（Jeffrey Mindich），本次通過人數遠高於前4次審查會，目前為止共有50位外籍人士通過審查，可在不喪失原有國籍的前提下，歸化我國國籍。

內政部26日發佈新聞稿，本次新增觀光旅遊、無線通訊產品開發、土木測量、媒體工作、文化藝術創作及英語編輯等新專業種類，共有18位高級專業人才通過審查，涵蓋領域廣泛，包括經濟領域3名、教育領域10名、文化藝術領域3名、其他領域2名。

美國籍的閔傑輝（Jeffrey Mindich），是ICRT廣播名人曾入圍金鐘奬，著有《非常Jeffrey 非常台灣》、《新聞英語8周打通關》等著作，曾擔任ICRT主持人及民視新聞臺英語主播。

泰國籍陳女士具觀光專業，還擔任我國導遊及領隊人員考試命題委員。

澳大利亞籍羅先生專精研發無線通訊產品。

印尼籍洪先生精通中、英及印尼語，參與多項國土規劃測量，是新南向重要夥伴。

德國籍文姓教授專精康德研究，著作被翻譯為韓文和中文，享譽國際。

南非籍周先生是中國當代水墨畫家張復興的入室弟子，在國內多次舉辦展覽，推廣美術教育。

美國籍史先生是資深英語編輯及出版者，出版過「被出賣的臺灣」。

內政部指出，歸化國籍高級專業人才審查會目前已召開5次會議，共有50名外籍人士通過審查會審查，認定為高級專業人才，他們歸化國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。