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酈英傑接AIT新任處長　預計今夏上任

對於美國在臺協會27日發布的消息，臺灣外交部表示，政府竭誠歡迎此項人事安排

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/06/27 09:46

酈英傑（Brent Christensen）（圖片截取自美國在臺協會: https://goo.gl/APnVC2）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　綜合報導）美國在臺協會今（27）日發布新聞稿，宣布協會臺北辦事處處長，將由酈英傑（William Brent Christensen）接替現任處長梅健華（Kin Moy），預計今夏上任。

日前便傳出美國駐臺代表的接任人選將由曾任副處長的酈英傑接下，成為協會新館於9月正式啟用後第一位處長。

根據美國在臺協會（American Institute in Taiwan），酈英傑有逾29年的外交資歷，在多個與臺灣和中國相關的高階要職中累積了豐富的經驗，包括曾經三度派駐美國駐北京大使館，最近一次是擔任負責環境、科技、和衛生事務的參贊。

美國在臺協會指出，酈英傑除了曾擔任協會副處長，在此之前則任美國國務院臺灣協調處處長，在制訂對臺政策上扮演關鍵角色。

美國在臺協會表示，酈英傑是資深職業外交官，現為公使銜參贊，其海外派駐經驗還包括香港和南非。另外，進入國務院之前，酈英傑是美國空軍一員，官拜上尉。

對於酈英傑接任美國在臺協會新任處長一事，臺灣外交部則表示，政府竭誠歡迎此項人事安排。

外交部指出，酈英傑充分瞭解臺美各項議題及臺灣政策立場，且積極參與推動臺美關係，以具體行動展現對臺灣的堅定支持及深厚情誼，「期盼其就任後，帶領美國在臺協會臺北辦事處續與我方密切合作，在梅健華等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化臺美夥伴關係。」

而現任處長梅健華，是於2015年6月就任，他將於卸下處長一職後返回美國。

此外，美國在臺協會副處長則由谷立言 (Raymond Greene) 接替前副處長傅德恩（Robert W. Forden），並已於21日就任。
AIT
美國在臺協會
酈英傑
William Brent Christensen
臺美關係

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