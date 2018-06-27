動次動次！Red Bull DJ世界大賽台北海選  29日公布入選名單

（台灣英文新聞/ 劉怡均 台北綜合報導）Red Bull Music 3Style 世界DJ大賽巡回賽戰前祭在台北展開了！繼今年4月起開放報名，已有超過1200位音樂人報名爭奪世界冠軍DJ的頭銜，並邀請歷屆冠軍來台擔任評審並登台演出。為期一個禮拜的戰前賽派對及相關展覽，於25日到28日在台北中山區「濕地 Venue」展開，29日為重頭戲，將於台北WOOBAR正式公佈各國入選區域巡迴賽的參賽名單，想要到場跟歷屆冠軍們動次動次的朋友也千萬別錯過。

此次來台的歷屆8位世界冠軍DJ自25日起進行為期一周的「Red Bull Music 3Style 戰前祭」，評比項目為「選曲風格」、「唱盤技巧」及「舞台魅力」，並於上千件五分鐘混音作品中進行海選，看看DJ們如何用混音編曲來說故事擄獲評審芳心。來自各國的的評審也各有來頭，包含DJ Aleqs Notel（法國）、曾來台表演的DJ Hedspin（加拿大）、DJ ESKEI83（德國）、來台擔任過評審的DJ Byte（智利）及 Four Color Zack（美國）與DJ Shintaro（日本），另外還有DJ Puffy（巴貝多）和新科世界冠軍DJ Damianito（義大利）。詳細來台歷屆冠軍資訊



音樂展演活動（照片來源：溼地臉書）

位於林森北路107巷六條通的濕地venue將是「Red Bull Music 3Style戰前祭」的第一站，期間擔任活動策劃的Soul Amazin’Music主理人DJ VICAR的「黑膠快閃電」與樂迷分享收藏稀有唱片的喜好，也將於空間表演混音作品。空間也將展出系列Red Bull Music 3Style曾於各國留下的影像故事，以及展示從古至今的專業音樂設備。詳細戰前祭資訊



（圖片來源：2018 Red Bull 官網）

本屆主視覺設計由曾為MC HotDog熱狗的EP《犬》封面製作同名塗鴉、及設計《大馬戲團》專輯封面的台灣塗鴉藝術家呂學淵（Ryan Lu）操刀，此次他選擇達摩形象當作活動代言人，

呂學淵於Red Bull Taiwan專訪裡說明此次設計創作理念：

達摩提倡的信仰是一種具世界語言的哲思，不分國籍也沒有地域制限，代表著真正的和平，和音樂一樣是世界共通的語言與信仰。達摩的禪宗佈道不立文字讓人自主地見性悟道，其實和DJ站在舞台上專注於放送歌曲，讓台下觀眾自行感受音樂美妙的意境非常相似；悟出自我風格之道的DJ用混音表達個人對音樂的想法，若音樂就是真理的話，DJ的使命便是傳教。

呂將於戰前祭期間展現為本屆賽事活動所繪製的主視覺手稿，也將展出與創作夥伴阿吉（Agee）以ARC之名共同合作的模板新意象系列畫作。

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