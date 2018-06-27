世足賽16強即將開打　看4K LIVE超高畫質轉播在MOD

2018年世界盃足球賽熱潮席捲全台，熱度更勝2014年巴西世 界盃足球賽， 中華電信MOD在世足賽開打首日便創下超過255萬人次觀賞紀錄 ，開賽至今MOD「世足專區」已突破325萬人次收看， 世足賽16強即將開打，中華電信MOD獨家提供4K LIVE直播，預計再創收視熱潮，特啟動快速供裝，今天辦， 明天看，精彩賽事不必等！



2018年世界盃足球賽自6月14日開打， 中華電信MOD以高品質的轉播服務獲得客戶一至好評，更以4K LIVE直播世足，為台灣直播技術寫下新頁，在國內外網路、 電視轉播平台中，成為國內觀眾收看世足的首選。

6月30日起，世足賽進入16強白熱階段，不少用戶及網友表示「 比起用PC或手機等小螢幕收看，用MOD搭配大螢幕收看世足， 順暢爽看，是與三五好友一起收看世足的最佳選擇！」， 更有許多運動酒吧表示，現在的用戶聰明挑剔， 都指定選擇使用中華電信MOD轉播的運動酒吧， 感受大螢幕播出MOD賽事轉播的畫質震撼。

MOD持續耕耘體育賽事轉播，早已成為國內體育迷的最佳選擇， 6月30日世足賽16強開打，預計再創MOD申裝熱潮， 為滿足客戶對4K LIVE超高畫質和即時收看賽事的需求， 中華電信特於世足賽事期間週一至週六，客戶當日申請， 最快隔日可到府供裝，立即體驗MOD 4K LIVE超高畫質的世足賽事影音震撼！

中華電信MOD世足轉播持續創收視佳績，「MOD世足專區」 已突破325萬人次收看，不重複戶數亦超過50萬人， 除顯示今年世足收視熱潮人氣爆點， 收視資料更能準確顯示國人對世足議題的相關喜好， 例如最受歡迎的球星追蹤功能顯示，人氣最高的球星依序為梅西、 C羅、內馬爾，此外，根據尼爾森收視率調查， 收視率最高的場次是6/24晚上英格蘭vs.巴拿馬， 每分鐘平均收視率達2.72，已突破2014年世足最高收視率， 預計收看人數累積可達千萬以上。