世足賽16強即將開打　看4K LIVE超高畫質轉播在MOD

2018年世界盃足球賽熱潮席捲全台，熱度更勝2014年巴西世界盃足球賽，中華電信MOD在世足賽開打首日便創下超過255萬人次觀賞紀錄，開賽至今MOD「世足專區」已突破325萬人次收看，世足賽16強即將開打，中華電信MOD獨家提供4K LIVE直播，預計再創收視熱潮，特啟動快速供裝，今天辦，明天看，精彩賽事不必等！
2018年世界盃足球賽自6月14日開打，中華電信MOD以高品質的轉播服務獲得客戶一至好評，更以4K LIVE直播世足，為台灣直播技術寫下新頁，在國內外網路、電視轉播平台中，成為國內觀眾收看世足的首選。
6月30日起，世足賽進入16強白熱階段，不少用戶及網友表示「比起用PC或手機等小螢幕收看，用MOD搭配大螢幕收看世足，順暢爽看，是與三五好友一起收看世足的最佳選擇！」，更有許多運動酒吧表示，現在的用戶聰明挑剔，都指定選擇使用中華電信MOD轉播的運動酒吧，感受大螢幕播出MOD賽事轉播的畫質震撼。
MOD持續耕耘體育賽事轉播，早已成為國內體育迷的最佳選擇，6月30日世足賽16強開打，預計再創MOD申裝熱潮，為滿足客戶對4K LIVE超高畫質和即時收看賽事的需求，中華電信特於世足賽事期間週一至週六，客戶當日申請，最快隔日可到府供裝，立即體驗MOD 4K LIVE超高畫質的世足賽事影音震撼！
中華電信MOD世足轉播持續創收視佳績，「MOD世足專區」已突破325萬人次收看，不重複戶數亦超過50萬人，除顯示今年世足收視熱潮人氣爆點，收視資料更能準確顯示國人對世足議題的相關喜好，例如最受歡迎的球星追蹤功能顯示，人氣最高的球星依序為梅西、C羅、內馬爾，此外，根據尼爾森收視率調查，收視率最高的場次是6/24晚上英格蘭vs.巴拿馬，每分鐘平均收視率達2.72，已突破2014年世足最高收視率，預計收看人數累積可達千萬以上。