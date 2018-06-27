A股築底期 股債平衡配置有效控管風險

受到中美貿易戰升溫持續干擾，上證綜合指數在19日當天跌破30 00點整數大關，創下近兩年新低。 富邦投信量化及指數投資部廖崇文副總經理表示， 儘管短期在中美貿易戰升溫下或將壓抑股市， 然而上證指數因以大型藍籌股為主，在市場波動加大之際， 表現可望相對抗跌，加上A股入摩效益將陸續顯現之下， 建議投資人除了應將A股(如富邦上証+富邦深100)納入投資組 合外，也可以增加配置富邦中國政策債(股票代號：00718B) ，有機會提升投資組合績效，亦可降低投資組合波動率， 有效控管下檔風險。

6月以來A股市場不平靜，先後面臨限售解禁規模增加、 股權質押平倉壓力上升、產業資本持續減持等流動性風險，A股因而 面臨一波修正壓力，加上中美貿易戰情勢升溫，美國6月15日宣布 對中國價值500億美元商品徵收25%關稅、6月19日更加碼將 對中國價值2,000億美元商品另徵收10%關稅， 中美貿易戰火持續延燒，市場信心回落壓抑盤勢。廖崇文指出， 中國股市在歷經 6 月調整過後，股價再大幅修正可能性已不高，目前上証180指數本 益比僅13倍、深100指數僅23倍， 評價皆處在相對偏低的水位，加上近期官方密集出台維穩政策下， 中國股市可望迎來一波反彈行情，以大型藍籌股為主的上証市場， 逢低布局正是時候。

廖崇文進一步指出，中國官方維穩政策力道不斷，6月20日國務院 出台一系列維穩政策，進一步緩解小微企業融資困境， 官方重申中國穩健中性的貨幣政策立場， 市場解讀未來定向降准的機率將大增。 透過人行維穩政策力道再加碼，及對市場釋放流動性訊號之下， 中國股市有望迎來一波政策反彈行情。

此外，在外資政策也鬆綁，6月12日中國人行及國家外匯局發布新 規，宣布對合格境外機構投資者（QFII） 和人民幣合格境外機構投資者（RQFII） 實施新一輪的外匯管理措施。目前外資主要透過QFII、RQFI I、滬深港通等管道進入中國資本市場，A股在6月正式納入MSC I 指數之後，進一步提高外資對中國境內資本市場投資意願。 根據國家外匯管理局資料，截至今年 5 月 30 日為止，累計有 287家 QFII 機構合計獲得 995億美元、196家RQFII機構合計獲得6,159億人民 幣投資額度。未來透過 QFII 及 RQFII 政策鬆綁之下，外資投資中國境內資本市場將更加便利。

廖崇文認為，A股後市仍可期，故近期A股應已在築底期 ，建議投資人不妨可以涵蓋大型藍籌股、較為抗跌的富邦上証(股票 代號：006205)來布局A股， 要搭上入摩資金行情列車的還可納入富邦深100(股票代號：00 639)，若希望在A股築底期降低投資組合波動率、 控管下檔風險，則可增加配置富邦中國政策債(股票代號：0071 8B)，可強化投資組合效率。