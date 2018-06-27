台股第二季表現較其他亞洲國家穩健

台股近期為除權息旺季，主因上市公司去年獲利情況良好，今年預計可發放現金股利約1.29兆元，但因發放現金股利(非因買賣趨勢)，台灣加權股價指數會因此減少，以去年為例整體上市公司發放股利影響指數約減少400多點。觀察昨(25)日權值股台積電除息後，發行市值將減少約2,074億元，使集中市場加權股價指數減少約70點，今(26)日為富邦金及國泰金等除息，影響加權指數約19點。

近期國際情勢多變，除了中美貿易戰火蔓延外，歐盟也針對美國課徵報復性關稅，導致新興市場股匯市連帶受到影響，貿易戰目前所列出項目雖評估對台灣上市公司影響有限，但臺灣產業受國際貿易比重高，且近期外資對台股進行調節，進而使台股表現較為震盪。據統計上半年台股與其他亞洲市場的股市表現(如附件)，台股表現相對穩健，雖受國際相關事件影響，但台股仍較其他亞洲股市表現優異。

臺股於2018年交易持續活絡，且創下站上萬點以來最長的紀錄，根據本季上市公司公告107年5月營收顯示，本（5）月份全體上市公司營收總計2兆5,954億元，較去年同期成長3,280億元（14.47%），另累計1至5月全體上市公司營收總計12兆3,264億元，較去年同期增加1兆729億元（9.53%），預計今年將發放現金股利約1.27兆。

證交所總經理簡立忠表示，台股第一季表現佳，且臺灣上市公司營收狀況也同步成長，臺灣上市公司在獲利後的配息意願高，使得臺股市殖利率在全球名列前茅，吸引國內外投資人。另外，全年度有多檔股票掛牌，其中上海商銀預計今年底前掛牌，資本額約408億，目前估算市值約1400億，估計上市後可大幅提升台灣資本市場的投資規模。證交所也會持續努力，包括：推動逐筆交易、多元化上市、強化公司治理、推廣正確投資觀念、提升臺股在國際的曝光度等，使投資人能夠享有更佳的投資環境。