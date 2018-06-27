新北「五校跨校共備」研發聯合國SDGs課程模組教材

呼應新課綱強調學生自主行動、 溝通互動與社會參與的三個面向，新北市政府教育局於今（26） 日在永平高中辦理第五場「國際教育跨校教師共備課程專業社群」， 透過跨校共備研發國際教育課程及聯合國永續發展目標SDGs17 項議題課程模組教材，作為學校推動國際教育的參考。

永平高中蔡長蒼老師表示， 很幸運能加入本市高中跨校國際教育教師專業社群， 幾個月下來的共備研習，讓他成長很多， 由各校國際教育中切入聯合國17項SDGs議題， 讓高中的思維不僅侷限在學科領域， 更有機會探究全球性公民素養議題，對師生受益良多， 更充實國際教育知識的廣度與深度且具發展性， 感謝教育局提供大家學習成長的良好支持系統與共備平台。

三民高中林承龍老師表示，參加這個跨校共備社群讓人充滿能量， 各夥伴學校無私分享自己學校開發的精彩課程， 更感受到一股強烈的同舟共濟團隊力量， 很開心這條路可以有伴且走得長遠。以聯合國永續發展目標第14項 Life Below Water為主題開發8週海洋保育課程，以「海洋情感」、「 海洋議題」、「在地實察」、「行動方案」為架構， 從提升情感出發，理解並關懷全球海洋生態所遇到的種種問題， 且參考國內外相關組織的經驗，建構並執行自己的行動方案， 以實際行動為更好的世界而努力，其中「親親我的海洋」課堂中， 將引導學生探察鄰近的港灣並規劃一日實察路線， 增進學生對在地的認識，也拉近與海洋的距離， 強化與海的情感連結。

竹圍高中利用網路平台epals.com與美國及厄瓜多學校分別 透過google協作平台與Facebook社群討論文化、 自然環境及國際議題， 各國學生間可在網路平台上進行即時討論與回饋， 可改善視訊時差問題與實體卡片、明信片往返時間長的問題。 竹圍高中曹子文老師表示， 國際教育一直是竹圍高中發展重點項目之一， 參與國際教育跨校共備工作坊， 讓他們對於跨領域的議題式教學設計有更清楚認識， 更促成他們籌組校內國際教育跨領域的專業社群，包含英文、化學、 地球科學、地理、公民，進行跨領域的課程設計，是一項突破， 符應十二年國教新課綱的精神，期待未來透過專業社群的運作， 發展出更豐富多元的課程教學。

三重高中吳怡慧老師表示，透過五校教師共同協作， 與他校夥伴建立穩定支持系統，累積信任合作的默契， 在新北的國際教育上，不再是學校間的競合關係， 而是共榮互惠的夥伴關係，更發展出「教室外的公民課-正義永續. 和平永續」的課程。三重高中張凱筑老師表示， 在理論與實踐的交融、在田野與學術的互惠， 讓她得到一股嶄新的課程發展力量， 回到學校與夥伴生產一套微模聯課程，有源源不絕的動力。

北大高中朱肇維老師表示，透過這次的跨校共備社群， 不但可以觀摩各校國際教育課程的亮點， 更啟發校內SDGs行動社群課程研發能力，「國際能源課程模組」 透過815全臺大停電的共同經驗， 帶領學生從大數據探究臺灣與世界能源的發展現況； 並搭配桌遊活動讓學生體認再生能源的重要性， 再進一步反思背後隱藏的危機與挑戰。此外，透過實作「 染料敏化太陽能電池」，探索再生能源未來的無限可能， 最後由學生運用IG發表能源使用倡議， 提出行動方案在生活中具體實踐。

教育局表示，成立「國際教育跨校教師共備課程專業社群」 透過跨校課程共備研發、各校專業社群推動、 跨校課程社群回流增能， 提升社群教師專業知能及提升學生學習成效。 未來也將持續推動國際教育學習社群及專業社群， 讓教師們可透過彼此跨校及跨國共備， 引導學生就世界議題以及當地的自然環境進行討論與分享， 讓學生不必出國也能更瞭解世界，與他國夥伴溝通， 互相學習與成長。