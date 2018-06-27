新北「五校跨校共備」研發聯合國SDGs課程模組教材

三重高中學生透過寫信馬拉松活動聲援國際人權議題（圖片來源：三重高中）
呼應新課綱強調學生自主行動、溝通互動與社會參與的三個面向，新北市政府教育局於今（26）日在永平高中辦理第五場「國際教育跨校教師共備課程專業社群」，透過跨校共備研發國際教育課程及聯合國永續發展目標SDGs17項議題課程模組教材，作為學校推動國際教育的參考。
永平高中蔡長蒼老師表示，很幸運能加入本市高中跨校國際教育教師專業社群，幾個月下來的共備研習，讓他成長很多，由各校國際教育中切入聯合國17項SDGs議題，讓高中的思維不僅侷限在學科領域，更有機會探究全球性公民素養議題，對師生受益良多，更充實國際教育知識的廣度與深度且具發展性，感謝教育局提供大家學習成長的良好支持系統與共備平台。
三民高中林承龍老師表示，參加這個跨校共備社群讓人充滿能量，各夥伴學校無私分享自己學校開發的精彩課程，更感受到一股強烈的同舟共濟團隊力量，很開心這條路可以有伴且走得長遠。以聯合國永續發展目標第14項 Life Below Water為主題開發8週海洋保育課程，以「海洋情感」、「海洋議題」、「在地實察」、「行動方案」為架構，從提升情感出發，理解並關懷全球海洋生態所遇到的種種問題，且參考國內外相關組織的經驗，建構並執行自己的行動方案，以實際行動為更好的世界而努力，其中「親親我的海洋」課堂中，將引導學生探察鄰近的港灣並規劃一日實察路線，增進學生對在地的認識，也拉近與海洋的距離，強化與海的情感連結。
竹圍高中利用網路平台epals.com與美國及厄瓜多學校分別透過google協作平台與Facebook社群討論文化、自然環境及國際議題，各國學生間可在網路平台上進行即時討論與回饋，可改善視訊時差問題與實體卡片、明信片往返時間長的問題。竹圍高中曹子文老師表示，國際教育一直是竹圍高中發展重點項目之一，參與國際教育跨校共備工作坊，讓他們對於跨領域的議題式教學設計有更清楚認識，更促成他們籌組校內國際教育跨領域的專業社群，包含英文、化學、地球科學、地理、公民，進行跨領域的課程設計，是一項突破，符應十二年國教新課綱的精神，期待未來透過專業社群的運作，發展出更豐富多元的課程教學。
三重高中吳怡慧老師表示，透過五校教師共同協作，與他校夥伴建立穩定支持系統，累積信任合作的默契，在新北的國際教育上，不再是學校間的競合關係，而是共榮互惠的夥伴關係，更發展出「教室外的公民課-正義永續.和平永續」的課程。三重高中張凱筑老師表示，在理論與實踐的交融、在田野與學術的互惠，讓她得到一股嶄新的課程發展力量，回到學校與夥伴生產一套微模聯課程，有源源不絕的動力。
北大高中朱肇維老師表示，透過這次的跨校共備社群，不但可以觀摩各校國際教育課程的亮點，更啟發校內SDGs行動社群課程研發能力，「國際能源課程模組」透過815全臺大停電的共同經驗，帶領學生從大數據探究臺灣與世界能源的發展現況；並搭配桌遊活動讓學生體認再生能源的重要性，再進一步反思背後隱藏的危機與挑戰。此外，透過實作「染料敏化太陽能電池」，探索再生能源未來的無限可能，最後由學生運用IG發表能源使用倡議，提出行動方案在生活中具體實踐。
教育局表示，成立「國際教育跨校教師共備課程專業社群」透過跨校課程共備研發、各校專業社群推動、跨校課程社群回流增能，提升社群教師專業知能及提升學生學習成效。未來也將持續推動國際教育學習社群及專業社群，讓教師們可透過彼此跨校及跨國共備，引導學生就世界議題以及當地的自然環境進行討論與分享，讓學生不必出國也能更瞭解世界，與他國夥伴溝通，互相學習與成長。