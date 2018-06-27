臺北市青年留學貸款最高可貸200萬   可享最高十年利息全額補助

台北富邦銀行自2011年開始承辦「臺北市青年留學生就學貸款」 ，因服務績效良好，今年已與臺北市政府辦理續約，將持續至202 2年，台北富邦銀行自2011年承辦以來，已協助逾6,400名 青年學子出國留學圓夢，由於每年限額1,200名， 有興趣的青年學子想申辦動作要快。

台北富邦銀行表示，「臺北市青年留學生就學貸款」 為目前市面上最優惠之留貸方案，也是國內唯一可申請專技證照(如 機師、烘焙師、時尚設計師、廚師等)的留學貸款。 博士學位貸款額度最高新台幣200萬元、 碩士及專技證照貸款最高新台幣100萬元， 還可享有最高十年利息全額補助。 只要在申請貸款日前已設籍台北市一年以上，且家庭最近一年綜合所 得稅稅率未達百分之三十者，備妥入學證明、 家庭年收入證明等文件，再提供一名保證人， 由於利息補貼十年又有寬限期， 可大大減輕學生出國留學的還款負擔。

如學生戶籍不在臺北市，也可申辦「教育部補助留學生就學貸款」， 博士貸款額度最高新台幣200萬元，寬限期最長5年； 碩士貸款額度最高新台幣100萬元，寬限期最長3年， 並可享有寬限期內利息補助之優惠方案。

針對無法申請公辦留學貸款或需要更多留學資金的學生， 北富銀也提供不限地區的「台北富邦自辦留學生就學貸款」， 額度最高新台幣150萬再享最長4年之寬限期， 讓留學生輕鬆攻讀全球名校。

北富銀為同業中留學貸款專家，提供最完整之產品線， 能針對青年學子不同的留學需求，給予最適的留學貸款方案！ 北富銀提醒，由於每種留學貸款方案的申請條件、 提供的優惠內容等有所差異，青年學子在申辦之前， 最好先釐清自己的需求並多方諮詢，以選擇最合宜的方案。