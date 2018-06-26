交易員私自炒匯慘賠2.4億　金管會罰凱基銀800萬

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）凱基銀行今年3月發生交易員進行外匯交易「超逾限額」，損失新台幣2.4億元，金管會今(26)日依銀行法相關條文，處分凱基銀行800萬元罰鍰，並命凱基解除交易員職務，及停止交易員主管執行職務3個月。

中央社引述凱基銀行發言人何明珠表示，事發時已第一時間依規定主動通報主管機關，並已在3月認列損失，目前相關風險控管的缺失已改善完成。對於主管機關的裁罰結果，予以尊重並配合辦理。



報導引述金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛說，凱基銀行柯姓交易員，去年(2017年)9月已調整為「利率及信用交易科」交易員，沒有辦理「匯率及商品交易科」(外匯科)的交易權限。但黃姓交易部門主管，仍指示柯姓交易員，協助外匯科策略部位進行外匯交易。不過，主管原本只是要柯姓交易員協助同仁交易，但最後柯姓交易員竟自己進行交易。



綜合莊秀媛說法與金管會新聞稿內容，經調查，柯姓交易員在今年3月進行「日間交易」時間之外，以其他交易員權限，在凱基銀行電子下單系統，進行美元兌加拿大幣的外匯交易。但因市場行情未如預期而持續加碼。後來柯姓交易員出清所有部位，造成816萬美元（約台幣2.4億元）損失後，才主動告知單位主管。



金管會在新聞稿中表示，凱基銀行辦理外匯交易「內部控制3道防線」都未發揮功能。

(1) 交易部門主管未善盡交易監控及督導管理責任，且未確實執行內部控制制度，導致交易員得以從事超逾授權額度交易，交易員之限額管理失當。

(2) 凱基銀行的金融交易系統，未能即時監控超限部位使用情形。而交易員部位控管平台，也未能發揮即時牽制功能。且該行中後台作業單位，對日間交易時間外的超逾限額交易警示/超限通知，也未落實檢核機制。

(3)凱基銀行內部稽核單位，未能覈實查核與評估「中後台作業單位所設計並執行之內部控制與風險管理制度」之有效性，並適時提供改進建議。

金管會表示，本案造成凱基銀行大額損失，且違法行為期間較長、影響層面大，依「銀行法」規定，核處800萬元罰鍰，並停止凱基銀行辦理日間交易時間外的金融交易3個月，但不包括既有客戶拋補或避險交易。

經金管會認可改善情形後，始得重新辦理，並命令凱基銀行解除柯姓交易員職務，及停止交易員黃姓主管執行職務3個月。