薩爾瓦多團訪義美工廠  汲取高經濟農產品經驗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導）中美洲友邦薩爾瓦多工商總會（Chamber of Commerce and Industry of El Salvador）參訪團今（26）日造訪位於桃園南崁的義美食品觀光工廠，向食品龍頭義美取經，促進雙邊農產品技術交流。

薩國工商總會本次是應國經協會（Chinese International Economic Cooperation Association）之邀，於6月24至29日率領相關產業與食品廠商訪台。除了造訪義美工廠，亦將參加27日展開的2018台北國際食品展。

義美總經理高志明在接待貴賓時強調，台灣雖為小國，卻有著與美國、澳洲等農業大國競爭之志氣。他認為，開發高附加價值農產品，是小國農業的唯一出路。

為此，義美不惜成本，斥資投入相關技術，將農產品高經濟價值之成分萃取出來，並開發各類食品，像是黃豆油、胡麻油，以及香蕉、火龍果、甜柿等果乾。他期許同為小國的薩爾瓦多，也能為小農尋求附加價值，為農民增加生計。

高志明建議，薩爾瓦多可積極開發當地特有、又具營養價值的作物。訪團貴賓表示認同，並舉了若干當地代表性作物，像是含大量維生素的諾麗果，可加工成健康果汁，而特產的羅洛可花（Loroco），香氣濃厚，極適合入菜作為料理。

一行人先參觀了歷史文物館與禮品中心，由館方解說義美食品公司的發展史。致力環保永續的義美，以856個回收飲料紙盒製成堅固長椅，訪客驚訝之餘，不顧自己「噸位」驚人，立刻試坐，笑稱要測試椅子的穩固性。

貴賓對回收飲料盒製成之椅子嘖嘖稱奇（圖／台灣英文新聞）

隨後訪團前往西點麵包廠，參觀義美自1983年開始就為國內連鎖速食店代工生產的滿福堡麵包。廠方表示，由於需求龐大，生產線24小時全天運作，一小時可製作15,000個馬芬麵包。

貴賓接著造訪義美食品安全實驗室，暸解義美如何嚴格控管原物料及食物。廠方表示，日本福島核災後，食品輻射研究室對日本進口產品特別嚴格把關。研究人員自豪地表示，義美檢驗技術不斷精進，即便在奧運尺寸的泳池中只有一滴毒物，都能成功檢驗出來。

對實驗室印象深刻的薩爾瓦多工商總會主席史坦勒（Javier Steiner），特地感謝義美敞開大門，讓國際能看到食品業者如何能自我提升、追求最高食安標準。

義美總經理高志明向貴賓說明義美採用的萃取技術（圖／台灣英文新聞）