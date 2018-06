薩爾瓦多團訪義美工廠  汲取高經濟農產品經驗

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導)中美洲友邦薩爾瓦多工商總會(Chamber of Commerce and Industry of El Salvador)參訪團今(26)日造訪位於桃園南崁的義美食品觀光工廠,向食品龍頭義美取經,促進雙邊農產品技術交流。

薩國工商總會本次是應國經協會(Chinese International Economic Cooperation Association)之邀,於6月24至29日率領相關產業與食品廠商訪台。除了造訪義美工廠,亦將參加27日展開的2018台北國際食品展。

義美總經理高志明在接待貴賓時強調,台灣雖為小國,卻有著與美國、澳洲等農業大國競爭之志氣。他認為,開發高附加價值農產品,是小國農業的唯一出路。

為此,義美不惜成本,斥資投入相關技術,將農產品高經濟價值之成分萃取出來,並開發各類食品,像是黃豆油、胡麻油,以及香蕉、火龍果、甜柿等果乾。他期許同為小國的薩爾瓦多,也能為小農尋求附加價值,為農民增加生計。

高志明建議,薩爾瓦多可積極開發當地特有、又具營養價值的作物。訪團貴賓表示認同,並舉了若干當地代表性作物,像是含大量維生素的諾麗果,可加工成健康果汁,而特產的羅洛可花(Loroco),香氣濃厚,極適合入菜作為料理。

一行人先參觀了歷史文物館與禮品中心,由館方解說義美食品公司的發展史。致力環保永續的義美,以856個回收飲料紙盒製成堅固長椅,訪客驚訝之餘,不顧自己「噸位」驚人,立刻試坐,笑稱要測試椅子的穩固性。

貴賓對回收飲料盒製成之椅子嘖嘖稱奇(圖/台灣英文新聞)

隨後訪團前往西點麵包廠,參觀義美自1983年開始就為國內連鎖速食店代工生產的滿福堡麵包。廠方表示,由於需求龐大,生產線24小時全天運作,一小時可製作15,000個馬芬麵包。

貴賓接著造訪義美食品安全實驗室,暸解義美如何嚴格控管原物料及食物。廠方表示,日本福島核災後,食品輻射研究室對日本進口產品特別嚴格把關。研究人員自豪地表示,義美檢驗技術不斷精進,即便在奧運尺寸的泳池中只有一滴毒物,都能成功檢驗出來。

對實驗室印象深刻的薩爾瓦多工商總會主席史坦勒(Javier Steiner),特地感謝義美敞開大門,讓國際能看到食品業者如何能自我提升、追求最高食安標準。

義美總經理高志明向貴賓說明義美採用的萃取技術(圖/台灣英文新聞)