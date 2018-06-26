2018淡水漁人舞台-夏日原創音樂季 WE LOVE MUSIC!

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​以淡水夕照和壯闊觀音山為背景的淡水漁人舞台，號稱全台最美的戶外表演舞台，除了好聽的原創音樂，現場還有沁涼消暑的啤酒，與令人食指大動的原住民烤肉與美食。

周邊內容豐富、富含手作職人精神的文創市集，也是挖寶的好選擇。伴著徐徐海風、聽音樂、啖美食、逛市集，炎炎夏夜有什麼比這更棒的享受呢!?

6/23(六)-8/26(日) 之間每周六、日，邀請大家一起來體驗2018淡水漁人舞台-夏日原創音樂季。 活動時間為18:30-20:30(7/28-29、8/18-19除外)。

翻攝「漁人舞台×漁人搖滾」臉書

今年活動以WE LOVE MUSIC為主題，傳達多元音樂、百花齊放的概念。匯集了搖滾、嘻哈、民謠、龐克、重金屬、爵士、電音…等，超過14種以上不同的音樂型態，集結36組以上實力堅強的獨立樂團及歌手進行演出，滿足不同樂迷之喜好與期待。

此外並透過活動主持人阿炮師開唱前介紹與導聽，讓參加的民眾對各種樂風元素快速認識，腦袋、耳朵一次滿足！

由國際知名設計師─AKIBO一手打造的鰆魚裝置舞台，一直都是漁人舞台的精神象徵與地標，今年更以漁村曬魚情景意象，結合漁人舞台專屬漁型Logo融入藝術燈飾，營造夏夜獨一無二的音樂氛圍。

此外，活動期間自傍晚時分起，匯集了手作職人與原創工藝的舒喜巷市集，也會進駐，屆時從舞台到周邊，原創能量爆棚！

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