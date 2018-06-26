快救鯊拒魚翅！WildAid機場刊廣告喚動保意識　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）知名藝人周杰倫與昆凌，一連二年分別擔任野生救援WildAid的全球大使，今年該組織在台灣國際機場以大型且醒目的廣告，呼籲旅客「守護海洋 拒吃魚翅」，今年6月在世界海洋日路跑活動當天，更邀請參加的民眾一同到「無翅宣言」網站加入「不食用魚翅」的行列。

據野生救援WildAid提供的數據顯示，台灣的鯊魚捕獲量自2011-2015年都有下降的趨勢，從2011年42,136噸、2012年30,450噸、2013年26,033噸、2014年25,473噸及2015年21,790噸。

WildAid 總監John Baker表示，儘管捕獲量逐年下滑，台灣仍然是全世界進出口和消費魚翅第四大的國家。

▲桃園國際機場燈箱。(照片由WildAid提供)

關懷生命協會理事長張章得補充，光在2017年，台灣就進口了約500噸的魚翅，而台灣本身除了會捕撈外，還會從世界各地進口來消費。

野生救援WildAid已多年在亞洲各地展開「不要食用魚翅」的宣傳，無論是在香港籲請航空公司禁運魚翅、還是到泰國、寮國等地。自2016年開始該組織更委請知名藝人周杰倫和昆凌擔任全球大使，希望喚醒民眾對海洋生態的保護意識，還有降低食用魚翅的意願。

WildAid也補充，魚翅的含汞量高，即使透過烹調，仍會對健康帶來傷害。

▲桃園國際機場壁貼。(照片由WildAid提供)