（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部警政署20日發佈，一則4格漫畫呼籲外籍遊客、移工及新住民朋友，謹慎保管好個人證件及申辦的預付卡，切勿隨意丟棄或交付他人，以免淪為詐騙集團共犯。

台灣電信詐騙猖獗，手法推陳出新，預付卡由於追查不易，冒名頂替方便，成為詐騙集團犯案工具。《蘋果》報導，2014年一名張姓男子遺失手機，認為手機價格不高無需報警，至電信公司欲掛失卡片，被電信公司人員告知預付卡若未及時儲存金額便自動失效，張男便沒有補發新卡。

但張男遺失的預付卡卻遭詐騙集團盜用，向許姓被害人騙取2萬6千元金額，導致張男遭到地檢署依詐欺罪嫌聲請簡易判決。雖在法官調查後，判定張男無罪，張男仍有民事上責任，當庭賠償告訴人2萬6千元並獲得原諒。

許多外籍遊客、移工及新住民朋友來到台灣後，礙於法令及使用時效，大多選擇預付卡，尤其外籍移工申辦卡片時會將自己的居留證及健保卡交給仲介拍照，如此便容易遭到黑心仲介盜辦，最後可能引火上身，得不償失。

內政部警政署呼籲，移工及外籍遊客，妥善保管個人證件及所申辦之預付卡，勿隨意交付他人，以免遭詐騙集團使用淪為共犯。

警政署籲移工妥善保管預付卡 避免淪詐騙共犯 （圖片來源：內政部警政署提供）