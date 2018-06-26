遠航空服員競爭激烈　演員教師都參加招考

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）遠東航空今(26)日在松山機場舉行今年度空服員招考，共有1735人搶25個名額，錄取率不到2%。遠航發現，今年男性報考者變多，約占總人數兩成。



遠航說，目前約有100餘名空服員，因9月會再引進ATR新機，並規劃明年引進波音737MAX8機型，需要更多空服人力，決定再招考25人，共吸引1735人報名。其中有78人具碩士學歷，有59人具有航空相關服務經驗。



綜合Nownews與中央社報導，遠航也發現，以往招募空服員時，男性報考者約只有一成，這次增加至兩成。此外本屆考生名單中，發現不少具教師資格的畢業生來報考，人數比往年增加。另外還有演員、模特兒、廚師、軍人也來參加競爭。

遠東航空預計9月引進全新 ATR 72 客機，可望於12月投入離島航線營運。同時規畫2019年再度引進 2 架 ATR 72 客機，以及 2 架波音 737 MAX8 客機，擴大營運日本、韓國的定期與包機航線。



遠航今年考慮到部分考生來自中南部，為免考生南北奔波、舟車勞頓，特別加開南部招募場次，28日在樺舍商旅高雄館舉辦，預計有500名考生應試。



遠航發言人盧紀融說，具航空公司相關工作經驗或日、韓語專長的應試者，都具有加分優勢。

新進空服員將在8月開始，接受包含300小時的地面學科訓練，通過地面學科測驗者，再進行機上訓練，預計於第4季正式上線服務。

根據遠航的資料，新進空服員完成空訓、試用期合格後，薪資依實際飛行時間調整，月薪含津貼，可望達新台幣4萬元以上。