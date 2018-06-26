國軍「反登陸作戰操演」　實彈射擊逼真確實

圖為AH-1W攻擊直升機完成火力支援任務後， 施放熱焰彈脫離戰場。

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國軍第五作戰區今(26)日在台中番仔寮陣地實施「作戰區聯合反登陸作戰操演」任務，由陸、海、空三軍部隊共同執行，過程逼真確實，驗證國軍武器裝備維護狀況，及國軍聯合防衛作戰能力。



根據中央社，操演模擬敵軍準備從台中大甲溪出海口登陸，操演武器計有陸軍155榴彈牽引砲、空軍經國號（IDF）戰機、海軍飛彈快艇、陸航眼鏡蛇直升機（AH-1W）等，透過一系列攻擊，成功抵禦敵軍登陸行動。

AH-1 W攻擊直升機於作戰任務中遂行火力支援，發射地獄火飛彈 阻敵船艦登陸。（以上照片均取自國防部發言人臉書，軍聞社卓以立攝）

今上午8時操演登場，首先由民用無人機展開情蒐演練，接著經國號戰機兩架次火力支援，搭配海軍飛彈快艇2艘，對船塢登陸母艦攻擊演練。緊接著陸航8架次響尾蛇直升機，發射地獄火飛彈，對戰車登陸艦攻擊。最後由陸軍155榴彈牽引砲，猛烈轟炸完成任務，過程逼真。



陸軍砲兵第58指揮部實施155榴彈牽引砲實彈射擊，驗 證火砲性能。（照片取自國防部發言人臉書，軍聞社卓以立攝）

指揮官陸軍五八砲指部少將尹昌榮說，此項年度例行性操演，主要驗證作戰區各類重型火砲性能，磨練官兵實彈射擊經驗，配合「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作，同時搭配陸航、空軍與海軍部隊聯合操演，提升官兵本職學能和專業能力。



尹昌榮表示，操演在兼顧國防與生態保育兩者平和原則下，縮短期程與海域管制時間，期盼能在各方配合下，達到雙贏目標。

國軍第五作戰區26日在台中番仔寮陣地實施「作戰區聯合反登陸作戰操演」任務，由陸、海、空三軍部隊共同執行，過程逼真確實。中央社