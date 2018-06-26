攜雙港優勢  越捷台中-河內22日成功首航

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）越捷航空台中-河內航線22日進行首航，每週5班台中往返河內直飛航線，這是繼6月14日東京成田機場天天直飛後開拓成功的另一新航點，截止4月底，臺中市已成功開拓18處新航點，越捷航空新航線也是台中與河內間第二條定期航線，提供旅客更多元的航班選擇。

攜雙港優勢，台中市政府持續推動「中進中出」國際旅遊方式，力推台中國際機場成為中部廉價航空營運中心，吸引廉價航開闢台中國際航線。

繼14日東京成田機場-台中天天直飛後，22日越捷航空業也進行台中-河內航線首航班機，當日搭乘首航班機140名旅客中，有33名媒體以及旅遊航空業經理人，觀光旅遊局安排台中踩線，將造訪台中重要景點，感受台中之美。

觀旅局指出，台中市政府自2015年透過海空雙向與國際接軌，攜雙港優勢，整合中台灣龐大觀光旅遊資源，以3-5小時航程距離為目標，拓展國際航線航班。中台灣多為製造業，配合政府新南向政策，許多業者積極前進越南河內及胡志明設廠，台中與越南目前有越捷航空及華信航空各提供河內及胡志明兩地空中交通，每週48班往返航班，為旅客提供便捷服務。

觀旅局表示， 3年來已成功開拓18處新航點，今年除了此次越捷開航河內之外，已陸續開航三亞、天津及東京航點，未來亦將新增金邊航點，持續讓台中飛向世界。