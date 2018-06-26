對抗犀牛盜獵！WildAid執行長籲南非設立特別法院

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）南非擁有世界最多的犀牛動物，然而近年因盜獵猖厥已危急到野生動物的存續，只因民眾聽信犀牛角有其療效外，還有居民為了擁有更好的生活而寧願冒險獵殺。

野生救援WildAid執行長Peter Knights於24日投書南非媒體「Sunday Times」籲南非總統西里爾·拉馬福沙(Cyril Ramaphosa)樹立風範，設立特別法院與情報網對抗非法盜獵集團。

Knights表示，南非總統拉馬福沙在推動南非發展面臨諸多挑戰，但在這個「希望和重建的時刻」應該解決的是一場長達10年的危機，因此需要表明新的決心和法治，以激發對未來的希望。

他指出，如果南非連犀牛盜獵問題都無法解決，又要如何對抗毒品走私、綁架、現金搶劫等其他事件抱持希望呢？

執行長Peter Knights表示，南非是世界上擁有80%的犀牛的國家，而這些野生動物已經是該國旅遊業的主要景點之一。

根據野生救援WildAid的調查，約93%的南非人認為犀牛盜獵對所有南非人來說是一個問題。即使就算在克留格爾國家公園(Kruger National Park)投資數億美元的軍備進行反盜獵工作，並捐贈了數百萬美元的高科技設備，還有願意冒生命危險的公園管理員駐守捍衛犀牛，但在過去的10年中，仍發生前所未有的可怕盜獵事件，導致現在的盜獵數量攀升到每年約千隻的野生動物。

執行長Peter Knights建議南非總統拉馬福沙，應爭取和鄰國莫桑比克的合作，以換取圍繞克留格爾國家公園邊界的社區居民的支持，這樣就可以拯救南非的犀牛，並對未來所有其他艱難挑戰樹立一個風範。

野生救援WildAid執行長Peter Knights 投書完整內容刊登在南非媒體「Sunday Times」。