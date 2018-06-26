瓜地馬拉農業團訪義美工廠　促擴大雙邊食品貿易

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 採訪報導）中美洲友邦瓜地馬拉農業商務代表團今（26）日造訪位於桃園南崁的義美食品觀光工廠，盼加強雙邊食品交流、拓展商機。

瓜國與台灣自簽訂自貿協定以來，已有多項貿易往來。代表團成員包括當地小農代表，以及專營夏威夷果、蜂蜜、咖啡、奇亞子、可可、蝦子等農漁作物之廠商。

本次代表團主要來台參加6月27日展開的2018台北國際食品展，瓜國代表藉此機會行銷該國作物，像是富含omega 3等營養成分的莧菜子，以及在高海拔地區種植的中美特產咖啡豆，都是極具特色與競爭力的產物。

義美董事長高志尚特地出席與貴賓進行交流，除了讓來賓品嘗義美引以為豪的厚奶茶、亞麻籽餅乾等點心，高志尚亦強調，近年來發現台灣食品充斥農藥、重金屬疑慮，因此如何尋得安全的農產品，是義美當務之急。他也期許，雙方能透過本次活動，推展更多農產品貿易合作。

一行人先參觀了歷史文物館與禮品中心，由館方解說義美食品公司的發展史。行至生態池，貴賓對有著50年歷史、榨甘蔗用的巨型「石輪子」感到驚奇。隨後一行人前往西點麵包廠，參觀義美自1983年開始就為國內連鎖速食店代工生產的滿福堡麵包，品嘗了熱騰騰、剛出爐的麵包，貴賓力讚既天然又可口。

貴賓對榨甘蔗用的傳統「石輪子」感到驚奇（圖／台灣英文新聞）

貴賓接著造訪義美食品安全研究室，暸解義美如何嚴格控管原物料及食物品質安全。廠方表示，日本福島核災後，研究室內的食品輻射檢驗儀器對日本進口產品特別嚴格把關。由於瓜地馬拉以水力發電為主，並無核電廠，貴賓對輻射汙染檢測儀展現高度興趣。

貴賓參訪滿福堡生產線（圖／台灣英文新聞）

貴賓表示，對於義美從食品安全、環保訴求、到回饋社會的相關努力印象深刻，表示佩服，也相信國際能從這樣的例子借鏡台灣。

據統計，2017年台瓜雙邊貿易總額2億3,005萬美元，我國自瓜地馬拉進口成長50.4%，主要進口蔗糖、咖啡、回收銅、回收紙板等。出口成長6.4%，主要出口汽機車零配件等。

貴賓訪義美文物館及禮品中心（圖／台灣英文新聞）