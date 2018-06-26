台中東協廣場慶開齋   家鄉菜犒賞移工

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台中市政府經濟發展局24日於台中火車站前東協廣場舉辦印尼開齋節活動，現場多個攤位展出印尼代表特色，包括穆斯林女性頭巾展示、印尼特色小吃及清真認證商品，讓民眾不出國也能體驗印尼文化，現場還安排有印尼傳統打擊樂、詩歌演唱及移工樂團的精彩表演，讓參加的民眾、移工及新住民朋友皆大呼這樣的文化活動真有意義！

開齋節是穆斯林信眾一年之中重要的節日之一，在經歷30日的齋戒後，穆斯林信眾6月15日迎來開齋節，一大早行完會禮後，沐浴淨身，穿上節日服裝出門拜訪親友，並與親朋好友分享食物及甜點，也被視作原諒彼此、向穆斯林信仰的上帝阿拉獻上感謝的時刻。

台中市有5萬6千名新住民，高居全國第5，台中市政府為推廣東南亞文化，24日的東協市集展出包含印尼美食小吃、穆斯林服飾、清真認證商品等特色攤位，還有如印尼傳統打擊樂「手鼓(Rebana)」演出、穆斯林女性頭巾展示、穆斯林詩歌演唱以及熱情洋溢的印尼移工樂團表演。

中午還安排傳統印尼年菜供移工免費品嚐，讓在場移工重溫家鄉味，串起台中與家鄉的連結。

此外，結合當地特色，邀請農產業者一同參與，展出「果中皇后」荔枝相關產品，期盼藉由東協廣場的高人氣，繼續推廣台灣優質農產品。

經發局表示，東協廣場每逢假日平均湧入2萬多名移工及觀光客，希望搭配東協國家節慶舉辦市集活動，帶動在地商圈經濟發展，將中區打造為具有多元文化魅力的東南亞新故鄉。