外交部證實我駐史大使病倒辦公室　已轉診南非就醫

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今(26)日表示，駐史瓦帝尼(前稱史瓦濟蘭)大使陳經銓推動台史雙邊合作，積極負責，積勞成疾，日前病倒辦公室，目前於南非的醫院接受治療中。總統蔡英文表達深摯關切與慰問。



中央社引述外交部發言人李憲章表示，史王恩史瓦帝三世十分關心陳經銓病情，除請史國外交部長、衛生部長了解病情，並在取得家屬同意後，主動安排陳經銓轉診到南非的醫院。

目前駐史醫療團長與護理師，陪伴陳經銓在南非診治，外交部也已請駐南非代表處，就近提供所需協助。

陳經銓自西元2013年起擔任駐史國大使。《自由》報導，外交部對駐外同仁推動外交、積勞病重表示十分不捨；外交部也表示，總統與外交部長均已轉達慰問與關懷之意，另在大使就醫期間，使館同仁堅守崗位，維持館務正常運作。

報導指出，我駐史瓦帝尼大使陳經銓驚傳中風送醫，狀況不佳。外交部發言人李憲章今天證實此事，並說明詳情。

李憲章說，陳大使連續辦理總統訪史専案、史王來訪及長期推動雙邊合作工作，積極負責，積勞成疾，22日上午在辦公室病倒。駐館人員於第一時間，請我派駐史國醫療團施以急救並緊急送醫，也通報外交部。

李憲章說，蔡總統對陳大使勇於任事、戮力強化邦誼而導致積勞重病，轉達深摯關切與慰問之意，外交部長吳釗燮也請使館全力協助，外交部關注陳大使病情發展，盼能早日康復。

李憲章補充說，史王恩史瓦帝三世也十分關心陳大使病情，請史國外交部長、衛生部長不定期瞭解病情，並在取得家屬同意後，主動安排陳大使轉診至南非醫院。

史瓦帝尼王國是台灣目前在非洲唯一的邦交國。總統蔡英文（下圖右）本月8日，曾在總統府會晤來訪的史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（左），就雙方關切議題交換意見。

（中央社檔案照片）