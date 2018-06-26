女性的危險國度　印度第1•美國第10

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）根據26日出爐的全球專家訪查結果，對女性來說，印度是全球最不安全的國家，遭受性暴力和被迫當奴工的風險極高；美國意外登上第10名，且是唯一上榜的西方國家。



湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）這份調查，針對女性議題訪問約548名專家結果顯示，遭戰爭蹂躪的阿富汗和敘利亞分居第2、3名，索馬利亞和沙烏地阿拉伯排第4和第5。



對女性最不安全前10名國家榜單中，唯一上榜的西方國家是美國。對女性最危險的10國依序是印度、阿富汗、敘利亞、索馬利亞、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、剛果民主共和國、葉門、奈及利亞和美國。

調查詢問受訪者的問題包括(1)193個聯合國會員國當中，對女性來說最危險的是哪5個國家；(2)在健保、經濟資源、文化傳統習慣、性暴力及騷擾、不涉及性的暴力和人口販運這幾個項目上，表現最差的又是哪一國。



專家表示，印度被列為對女性來說最危險國家之首，顯示5年多前發生德里（Delhi）女學生巴士性侵謀殺案後，印度雖把針對女性的暴力事件列為優先處理內政之一，但在解決女性面對的危險上仍做得不夠。

一名專家表示：「儘管印度目前是全球成長最快的經濟體，在太空科技發展也居領先地位，但女性暴力事件頻傳，讓該國蒙羞。」



政府資料顯示，2007和2016年間，針對婦女犯罪的通報案件上升83%，平均每小時發生4宗性侵案。



至於排第5名的沙烏地阿拉伯，近幾年出現一些進展。但沙國日前在解除女性開車禁令之前，又傳出多名女性維權人士遭逮捕事件，顯示還有很大進步空間。



美國則令人跌破眼鏡，登上對女性最危險國家前10名榜單。專家說，這是因為最近幾個月，反性侵、反性騷擾的「我也是」（#MeToo），和「時間到了」（Time's Up）運動，揭發了美國多宗性騷擾及性暴力事件，連續霸占媒體版面。



湯森路透基金會3月26日和5月4日間，透過網路、電話和親訪調查548人，這548人平均分布在歐洲、非洲、美洲、東南亞、南亞和太平洋。受訪者的職業包括學術界、醫療照顧、非政府組織工作人員、決策人員、社會評論員與專業援助人員等。