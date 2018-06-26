波麗士大人調監視器  助新住民尋孝親費   

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）一名來自越南的歸姓新住民日前緊急向嘉義市警察第二分局求助，表示自己遺失錢包，錢包內除了現金、身份證外，還有自己辛苦存下要給家鄉父母的孝親費。歸姓新住民認為自己可能將錢包遺留在麥當勞內，但因語言不通所以求助警方。警方接獲通報後，積極調閱監視器，並協助其辦理證件掛失的手續，讓歸姓新住民感受到人民保姆為民服務的熱忱。

嘉義市政府警察局25日發佈新聞稿，嘉義市政府警察第二分局興安派出所日前接獲通報，一名來自越南的歸姓新住民在嘉義市吳鳳南路麥當勞前向警方求助。歸姓新住民因語言不通，僅能以簡單國語交流，她表示，自己當天準備外出時，發現自己遺失錢包，由於遺失的錢包內除了現金及身份證件外，還有一張金融卡，賬戶內是自己辛苦存下要給越南父母的孝親費。

歸姓新住民思前想後，想起自己前一天晚上曾到麥當勞用餐，便想請麥當勞員工幫忙尋找，但語言不通只能求助警方幫忙。

警方了解情況後，先安撫歸姓新住民的情緒，調閱麥當勞店內監視器畫面，並請歸姓新住民到派出所做身份查證，及協助辦理證件掛失等手續。

歸姓新住民表示，警方第一時間積極調閱監視器，對於任何報案皆全力以赴，讓她深刻感受到人民保母為民服務的熱忱。