〈數學不好，不是你的錯4〉：數學要如何先學唱歌再看譜

延續第一篇「<數學不好，不是你的錯1>：是考試制度的錯&認識數學恐懼症&先學唱歌，再學看譜」、第二篇「<數學不好，不是你的錯2>：建議老師應該怎麼做」、第三篇「<數學不好，不是你的錯3>：建議課本應該怎麼改」、接著來了解，數學要如何先學唱歌再看譜。

在先前的文章，不斷反覆的強調考試制度會造成數學恐懼，而目前最有效的解決辦法是「先學唱歌再看譜」，有興趣之後再來學數學。我們先看一下1959年迪士尼教育短片「唐老鴨的數學冒險之旅」，這部短片在1961年獲得「奧斯卡最佳短片獎」，可說是最佳的數學啟蒙影片。

我們可以發現數學真的要讓人感到有趣以後，才能讓人覺得好學、好懂，接著再舉出各領域的有趣內容供大家參考，也就是數學歌譜。希望每位老師，包括教材都能讓人更容易學習數學內容。

【數學與藝術】

投影藝術

參考下列各圖可以發現畫家會利用數學的幾何結構來幫助構圖。

圖1：彼得羅．佩魯吉諾的畫作運用數學的「透視原理」，強化空間景深及層次感。

圖2：杜勒的木刻：描述透視法繪畫的技巧。

圖3：透視畫法的幾何原理示意圖。

黃金比例

認識具有黃金比例的圖片。

圖4：艾菲爾鐵塔的上下比例。

圖5：熱帶低氣壓(黃金比例螺線)。

碎型

圖6：碎型雪花。

圖6：碎型。

幻覺藝術

可參考下圖或連結1：https://www.youtube.com/watch?v=Ub0-umy9xX0

連結2：https://www.youtube.com/watch?v=mXdBJlWQI34



圖7：以秦俑坑為背景的大型立體地畫，出處：香港歷史博物館。

圖8：立體畫的幾何原理示意圖。

【數學與音樂】

數學家畢達哥拉斯創立了音階。畢達哥拉斯先找出大多數人喜歡的聲音，作為基準音C，再根據此音的弦長度按壓不同的位置，找出大多數人能接受與C一起彈奏時具有合音效果的音，與C具合音效果的音在現在被稱為C和弦，並且發現這些音的弦長按壓點的比例是整數比。於是畢達哥拉斯利用這些概念決定了音程，最後創造出「五音的音律」。表1是放上七音的音律部分，這也是弦樂器按的位置，一直沿用至今。

表1

音階的產生不是那麼的容易，它存在音程的問題。現在的音階是約翰‧白努利(John‧Bernoulli)，在一次的旅行途中，遇見音樂家巴哈(Bach)，為了解決某些音程的半音+半音不等於一個全音的問題，發現到其音程結構，如同 。如果令每30度一個音程，就可以漂亮解決全音、半音問題。其結構就是現在的「平均律」，即12個半音的音階，因為360度可以切成12個30度，並讓現代創造出各式各樣的音樂，見圖9。

圖9

同時熟知的聲音Do、Re、Mi是一種波形，以及單音組成的和弦也是波形，如：Do+Mi+Sol=C大三和弦，可用數學方程式表現。見圖10、11。或參考此連結：https://www.youtube.com/watch?v=WZTtX6L7Wzk

圖10：Fa的函數圖

圖11：C和弦的函數圖

【數學的人文】

高斯做出正十七邊形，對我們的啟發

在十八世紀，德國哥廷根大學，高斯的導師給他三個數學問題。前兩題很快就完成了。但第三題-用尺規作圖作出正十七邊形，卻毫無進展。但高斯還是用幾個晚上完成了，見圖12。當導師接過作業，驚訝的說：「這是你一人想出來的嗎？你知道嘛，你解開一題從希臘時期到現在的千古難題！阿基米德沒有解決，牛頓也沒有解決，你竟然幾個晚上就解出來了。你是個真正的天才！」

為什麼他的導師沒跟高斯說，這是千古難題。原來他的導師也想解開這個數學題目。只是不小心將寫有這道題目的紙交給了高斯。當高斯回憶起這件事時，總說：「如果告訴我，這是數學千古難題，我可能永遠也沒有信心將它解出來。」

從高斯的故事告訴我們，很多事情在不清楚其難易度時，我們會將他當作是能力範圍內的事，而使用一切的方法，透過多種思考角度創造出新的解法來解決問題。可見人在沒有心理的預設立場的情況下，沒有被告知這題很難，就不會被數學難易度所束縛住，便沒有數學恐懼，反而更有勇氣解題，這與現在的數學教育大相逕庭。

由此看來，真正的問題，並不是難不難，而是我們怕不怕，以及能不能活用一切工具與基礎觀念。所以我們要避免被恐懼抹煞了創造力，我們可以用基礎的觀念創造想要的答案。身為老師不應該跟學生說這題很難，這樣的暗示反而會降低學生的信心與勇氣。

圖12：因為正17邊形太接近圓形，故以17星形表示。

【數學與地理】

難以察覺的圖表錯誤-非洲比你想像的大很多

地圖學家傑拉杜斯·麥卡托(Gerardus Mercator)繪製世界地圖，稱麥卡托投影法，經緯線於任何位置皆垂直相交，使得整個世界地圖攤平後變成長方形，見圖13。

地圖可顯示任兩點間的正確方位，之後成為繪製航海圖、航路圖等多種地圖。而經過投影中線型比例尺，在圖中任意一點周圍都維持不變的情況下，就可以保持大陸輪廓投影後的角度和形狀不變（即等角）；但麥卡托投影會讓面積產生變形，極點的比例甚至達到了無窮大。而靠近赤道的部分又被壓縮的很嚴重。見圖14。

圖14

從圖14可看到這個壓縮變形嚴重的原因，是由於高緯度地區被放大，低緯度地區被縮小。所以這種地圖的非洲大陸就被縮小了，事實上非洲可放下許多的國家。見圖15。

【數學與歷史】

大家不會陌生這個故事「伽利略在比薩斜塔丟鐵鎚與羽毛的實驗」，實際上它並沒有丟，總而言之伽利略提出正確的拋物線原理，不是亞理斯多德提到的「斜直線、四分之一圓弧、鉛錘線」，伽利略提出了一個理性數學的思考模型。

此外，在柏弟尼的畫中，見圖16，可看見伽利略向威尼斯的官員，說明如何使用他發明的望遠鏡觀看金星，而金星之所以會在那個時間點出現是因為經過他嚴密的計算而來。

圖16

到了18世紀，思想家們的主要目標，是為所有的問題尋求數學的解決方法；正因為如此，這時期被稱為「理性的時代」或「啟蒙時代」，而所謂的「理性」，就是演繹數學的推理精神和方法。如：牛頓使用這個方法論及新工具微積分，從他所提出的公理「萬有引力」開始，不但證明了克卜勒的行星三大運動定律，也證明出所有關於力學的結果。

換句話說，西方的歷史滾動到啟蒙時代完全是建立在對數學的認知上，所以認識數學越遠，對科技的利用越深刻，直至今日仍是如此。

【數學、邏輯與民主】

將在之後介紹。

【數學應用】

在此我們要強調應該介紹真實的應用。

地球半徑與月球距離

喜帕恰斯計算地球半徑的過程概述如下：爬上一座3英里高的山，向地平線望去，測量視線和垂直線之間的夾角，測得角近似於87.67度，見圖17。

圖17：計算地球半徑示意圖

利用正弦函數計算R

喜帕恰斯算出地球半徑3944.37英里，與現代科技測量到的地球半徑3961.3英里，只差17英里，誤差值不到0.4% !

地球到月球的距離，也是同理

假設：1.從地球中心到月球中心為圖中的A點到B點

2.由B作一條至地球表面的切線，並知道其夾角為89.05度

3.切點為C，如圖18所示

圖18：計算地球到月球距離示意圖

利用餘弦函數計算距離

與現代高科技測量到的「平均距離」240,000英里，相比較之下，誤差值不到0.8%！

2200年前的喜帕恰斯運用三角測量學，就得到如此驚人的結果，簡直是酷！

核能廠與雙曲線

圖19：取自WIKI，核能冷卻塔。

英格蘭劍橋郡的冷卻塔，發電廠的冷卻塔結構都是單葉雙曲面形狀。它可以用直的鋼樑建造。這樣既可減少風的阻力，又可以用最少的材料來維持結構的完整。

體外震波碎石與橢圓形

醫療中不難聽到用震波打碎結石，此技術稱為體外震波碎石，原理是一個橢圓半碗的機器中，在焦點的位置振動能量波，經反彈後，會聚焦到體內另外一個焦點，而藉由移動讓結石在焦點上，達到被打碎的結果。

好處是各個波動的前進路線不同，接觸皮膚的截面積較大，因此不會為身體帶來太大的負擔。否則像雷射光一樣的路線，雖然也是可以打碎結石，但路線太過密集，就會導致路線上的細胞組織壞死。可參考圖20。

圖20，體外震波碎石原理，參考自連結：http://www.geocities.ws/lifepeople/dir5/aam028.htm

【數學在現代的意義】

數學是型態的科學，在現代大多數人都不懂數學，誤解數學的本質。多數人還是認為數學是算術、數字的學問而已，或是套套公式就好，而不願去理解。

建議方法：目前數學家對「數學的意涵」已有共識：「數學是一種-研究型態、模式（pattern）的科學（science of patterns）。」數學家就是在研究抽象的模式，也就是真實存在(用數值反推導)、或想像(用演繹的)的學問。不同種類的模式有不同的內容：

‧ 幾何學是研究形狀模式。

‧ 微積分是研究運動模式。

‧ 邏輯學是研究推論模式。

‧ 統計學是研究數據模式。

【結論】

我們要知道數學有趣的內容對於學習是非常重要，我們也知道化學有些物質是助燃劑，本身不參與燃燒卻幫助燃燒；以及有一種物質是催化劑，可以增加效率，還有一種物質是抑制劑，可以降低效率。在前文提到的各種數學恐懼的成因，就是理解數學的抑制劑，而認識數學有趣的內容(先學唱歌)，正是理解數學(再看譜)的助燃劑、或是催化劑。

有的人認為直接學習數學式、練習題目比較重要，但這是錯誤的認知。保羅‧拉克哈特(Paul Lockhart：美國數學教育家)提到過，他在夢中學習繪畫的順序，是先學調色、空間構圖...等畫畫原理，才來練習畫畫，令他感到有夠無趣。他醒來後想到的是，數學教育目前正陷於這種無趣的學習方式之中。於是他提出數學應該有興趣後才學習，這跟作者提出的「先學唱歌再看譜」不謀而合。

在此僅僅在各個領域舉出「先學唱歌再看譜」的案例，事實上處處藏有數學，數學有意思的地方相當多。換言之老師只要找到有趣的地方，便能提高學生學習數學的興趣。

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同時如果想知道更多的數學有趣的內容，可以參考「你沒看過的數學」、「圖解數學」。

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哪裡有數，哪裡就有美!——普洛克拉斯（Proclus, 410-485 BC)