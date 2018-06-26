空污法修正三讀通過　環保署：五大重點助改善空品

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）環保署今（26）日表示，空氣污染防制法修正案已在25日晚間在立法院完成三讀，這次修法有5個重點，分別是「增訂好鄰居條款」、 「增訂工廠源頭管制機制」、「增訂好社區條款」， 「加重罰則，遏阻不法」以及「追繳不法利得與增訂吹哨者條款」，近期將送請總統公布後實施。

環保署針對五項修正重點說明如下：

一、增訂好鄰居條款：這次新增的規定為，地方主管機關要依據中央主管機關訂定的空氣污染防制方案，會商鄰近的縣市政府，訂定空氣污染防制計畫，以共同解決下風處民眾所受的空氣污染問題。工廠也要事先訂定突發事故緊急應變計畫，在事故發生時，如火災等，應變使用，以免影響空氣品質及附近居民的健康。

二、增訂工廠源頭與管末雙重管制機制：主管機關在訂定排放標準時，要納入有害空氣污染物的項目，也要進行健康風險評估。工廠使用的燃料及產品含揮發性有機物化學製品，其成分要符合規定限值。而大型工廠要採用最好的污染控制技術。違規者則由「按日連續處罰」，改為「按次處罰」。

三、增訂好社區條款：

1.授權地方主管機關可劃設空氣品質維護區，限制或禁止高污染交通工具的進入或使用。

2.擴大對於交通工具以外其他移動污染源，如施工機具等的管制。

3.對於出廠10年以上的老舊車輛，中央主管機關可以加嚴它的排放標準。

4.對於沒有進行汽機車排氣檢驗的車主，最重會被註銷牌照。

四、加重罰則，遏阻不法：為了遏阻違規行為，大幅度提高刑事與行政處罰的罰則，因污染致人於死，最重可處無期徒刑，罰金上限提高到3,000萬元，罰鍰則提高到2,000萬元。但也有調降罰鍰下限的規定，如汽機車未定檢，以符合比例原則。另一方面，對於法人或自然人科處的罰金，由現行1倍提高為10倍。

五、增訂不法利得追繳及吹哨者條款等規定：主要是依司法改革國是會議建議，對於違反本法規定而得到利益的，除罰鍰外，也追繳不法利得。此外，新增檢舉獎金及吹哨者制度，鼓勵檢舉不法。此外，也要求工廠要公開污染排放等相關資訊，供全民監督。

環保署表示，空污法自1975年公布施行，至今已43年， 期間歷經8次修正，逐步建構我國空氣污染管制制度。然而最近1次 大幅修正是在2002年間，至今也已16年， 現行的條文已經不符合時代的需求及民眾的期待， 因此予以檢討修正。未來還有將近120個子法也會陸續納入修正，環保署將持續積極推動。