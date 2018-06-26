秦良丰轉院 台北三總將安排高壓氧艙輔助治療

（中央社記者呂欣憓台北26日電）陸軍上兵秦良丰昨天轉院至台北三軍總醫院，三總評估秦良丰神經功能仍有受損，目前還需使用呼吸器，後續會提供呼吸訓練和高強度復健，並安排治療重症病患的高壓氧艙輔助治療。

秦良丰昨天下午由台中童綜合醫院轉至三軍總醫院加護病房接受治療，三軍總醫院神經外科部主任陳元皓今天在國防部例行記者會中說明秦良丰的狀況。

陳元皓表示，為使秦良丰病況能持續好轉，三軍總醫院院長蔡建松親自召集神經外科部、復健部、高壓氧中心、精神醫學部、中醫部、臨床藥學部、護理部及社服室等各職類醫護人員，編成專責醫療團隊，藉由醫療團隊組織分工治療，提高秦良丰治癒率。

陳元皓指出，秦良丰受傷至今已一個多月，經過童綜合醫院全力搶救醫治後，目前生命徵象穩定，因受傷當時所造成的高位頸椎急性脊髓損傷已逐漸進入亞急性期，他評估秦良丰神經功能仍有受損，且目前還需使用呼吸器。

陳元皓表示，後續會繼續結合三總醫療團隊提供秦良丰呼吸訓練、高強度的復健，且會安排治療重症病患的高壓氧艙來輔助治療。

陳元皓表示，秦良丰因公負傷，理應受到最好的醫療服務與照顧，國防部長嚴德發及軍醫局長陳建同對此案深表關心，指示三總傾全院之力，全心全力照顧秦良丰，不負秦良丰家屬及國人的期待。

航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足直接落地，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，目前病情趨於穩定。（編輯：黃國倫）1070626