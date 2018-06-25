蔡總統：面對中國雖受挫折 台灣不能放棄

總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，台灣遭受中國巨大的壓力，雖然有時覺得挫折，但不能放棄，她呼籲國際社會挺身約制中國，但她仍表示，願意與中國國家主席習近平會面。



法新社報導，面對中國在全球影響力日增，台灣作為亞洲的民主燈塔，想要提升在國際上的地位仍然困難重重。蔡總統對此表示：「當然，有時我們會覺得挫折，但台灣人民不能選擇放棄。」



蔡總統呼籲其他國家，和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。



蔡總統告訴法新社：「這不只是對台灣的挑戰，而是對整個地區和世界的挑戰，因為今天是台灣，明天可能就是另一個國家得面對中國擴張勢力。」



她表示：「我們必須共同合作，重申我們的民主自由價值，以約制中國，盡量防止他們擴張霸權勢力。」



蔡總統說，中國應該知道自己對這個地區的責任，並與台灣對話。



她表示，儘管台海兩岸緊張情勢升高，她仍願意與中國國家主席習近平會面。



蔡總統說：「當然，我希望在我擔任總統期間，雙方有機會坐下來談。」



她又說，她願在對等和沒有設政治前提的情況下與習近平會面，這也是她長久以來的立場。



蔡總統說，美國總統川普與北韓領導人金正恩最近舉行的川金會，「給了大家很大思考空間」。



她指出，美國與北韓各方面差距雖很大，仍能在對等和互相尊重的情況下在新加坡會談，「我想這對國際社會是正面的發展」，對其他彼此間存有歧見的國家也是個鼓勵。



台灣的邦交國雖減少到18個，蔡總統指出，台灣獲得美國日增的支持，美國國會最近通過法案，為較高層官員訪台鋪路，並建議加強美台軍事交流，美國國務院也批准售台敏感潛艦技術的行銷許可證。



除了美國，她表示，台灣也將加強與其他志同道合國家的關係。



在國防方面，蔡總統說：「面對中國威脅，我們覺得有必要加強自衛能力。」