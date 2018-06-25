走過半世紀 陽明山男仕理髮廳蘭心6月底熄燈(下)　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）美軍駐台時，陽明山上有五家男女理髮店，然而隨著時代演變，社會發展，傳統理髮店一家家走入歷史，蘭心男仕理髮廳成了當年「同梯」的最後一家。

店名「Augusta」來自西班牙語，莊有煥說，這間店自營業開始，九成以上者是服務外國人，一直到美軍離台後才完全轉型服務當地居民，從企業家、將官、貴族到學生等等。他告訴記者，想當年一顆頭的收費是1美元，如今價牌上價錢已經有22年沒漲過了；不為什麼，只為了維繫和大家的感情。

▲蘭心髮廊莊有煥專心幫客戶剪髮。(照片由台灣英文新聞拍攝)

記者問莊有煥，傳統理髮和現代理髮有何差異？他笑笑說，傳統理髮是要有好的功夫底子的，很多剪髮方式，如稍早來剪的那位老師，四方不高不低、幅度要好又不難看，是需要經驗的。因為每位客人的頭形不同，因此剪的角度和「眉角」都會不一樣。他感嘆，現在有些理髮師已不像當年的他們了，如今只要懂皮毛就可以出來開業。

問他最難忘的客戶有那些？他說蔣家三兄弟，如蔣孝文、蔣孝武、蔣孝勇，還有第四代的蔣友松，及孫科與其夫人，還有他二個兒子孫治平、孫治強，都是蘭心的常客。此外還有當時駐台的美軍將官、在台協會會長、到今天住在附近的企業家等，都是常客。然而當記者好奇地想知道是那些企業家時，他笑笑說，「這不能講哦。」

▲這種古老的洗臉盆服務了不少名人哦。(照片由台灣英文新聞拍攝)

他說，剪髮可以看盡人生的起伏，也可以學到一些做人的態度。他進一步說，這些「貴族」過去都是由「護衛官」帶來的，但為人非常客氣、沒有架子，就連他們的小孩也很有禮貌。或許因為這特殊緣份，讓莊有煥有了與別間理髮店不同的「謹言慎行」經營模式。

無論是在附近授課的教授、居住在附近的立榮地勤人員、還是如老朋友一般的麵攤老闆，還是遠從中和、木柵、新店等地回來老店的「老鄰居」與新朋友，只要讓莊有煥剪過頭髮的人，都一試成主顧。

▲店內擺設。(照片由台灣英文新聞拍攝)

在採訪過程中，一個個前來剪髮的顧客都感嘆「以後要去給誰剪？」莊有煥說，真的很抱歉，也感到萬分無奈，因為後繼無人，也到了退休年紀，加上長期站著和拿剪刀等引發的職業病，使他身體無法負荷。若非如此，他不會輕易退休。

問起退休後的規畫，莊有煥說，他是一貫道明明上帝的信徒，他要去世界各地布道，去各地宣揚佛法。

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▲紙圍，剪髮時先圍在顧客的膊子再上圍巾。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲第二代理髮椅。(照片由台灣英文新聞拍攝)