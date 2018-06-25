王朝大酒店「干貝蘿蔔糕」  送禮自用最佳首選

台北王朝大酒店即日起推出飯店伴手禮「干貝蘿蔔糕」，每組NT$880元，一條淨重600克，適合6至8人使用，送禮、自用兩相宜。

「干貝蘿蔔糕」由王朝大酒店玉蘭軒主廚駱林榮一手打造，嚴選日本北海道干貝，依照時令選用日本白玉蘿蔔或雲林白蘿蔔，再加上臘肉、臘腸與開陽等食材，以黃金比例內餡呈現蘿蔔糕綿密細嫩、香甜順口的美妙滋味。為讓更多顧客享用干貝蘿蔔糕的美味，即日起至年底加入王朝LINE@好友，週週都能領用「蘿蔔糕銅板加購」優惠券。

玉蘭軒主廚駱林榮表示，蘿蔔糕象徵「好彩頭」與「步步高升」的祝福寓意，特別挑選日本北海道干貝，將蘿蔔糕整體口感再升級，是玉蘭軒開幕十二年來最受歡迎的招牌菜之一，吃過的顧客都是讚不絕口，也是各式料理評比的常勝軍。駱主廚強調，由於「干貝蘿蔔糕」皆由玉蘭軒師傅親手製作，不額外添加防腐劑，也不透過外包工廠大量生產，因此每日製作數量有限，建議提前預訂以免向隅。

除此之外，王朝大酒店推出官方LINE@活動，即日起加入王朝LINE@好友，每週都能領用「商業饗樂午間套餐：蘿蔔糕銅板加購」優惠券，兩人同行並現場出示LINE@優惠券，就能用銅板價NT$50元，品嚐一份原價NT$160的干貝蘿蔔糕。單筆消費如有多支LINE@帳號，可享有同等優惠，如2個帳號，就能用NT$100加購價享有2份干貝蘿蔔糕，以此類推，越多人越划算。