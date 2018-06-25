走過半世紀 陽明山男仕理髮廳蘭心6月底熄燈(上)　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「一生平庸只求一家溫飽」，這是逾70歲的莊有煥的心聲。24歲就到「蘭心男女髮廊」工作，走過近50年的歲月，這間位於陽明山格致路的傳統男仕理髮廳即將在6月底吹熄燈號。

早上7點的陽明山，鳥叫蟲鳴伴隨著便利商店的叮咚聲，高掛在階梯路口的紅白藍轉燈開始跳起了旋轉舞，走下樓梯一直走到盡頭第二間店，莊有煥的身影已開始迎接一個個上門的老顧客。滿臉笑容的道聲早安、再一句請坐，老顧客不用多說，只要坐上這把理髮用老椅子，閉上雙眼，一切就放心交給理髮師了。

莊有煥表示，來這兒理髮的人從0-99歲都有，無論是新舊客戶，他們的信任是最好的肯定。

▲路口處的黑白相片。(照片由台灣英文新聞拍攝)

莊有煥，苗栗人，16歲就上來台北和一位上海老師傅學習理髮，經過半年的技術傳承，他就能獨當一面。他說，他是從家裡逃出來的，因為家裡7個兄弟姊妹，為了有更好的生活，只好偷偷北上打拼。

他說，他一直到當兵才離開前東家，並在退伍後經由他人介紹到「蘭心男女髮廊」工作。後來隨著時代變遷，原本7至8名男女員工的「蘭心」因老老闆有其他商業規畫，於是將店面交給他。自此以後，他孤身一人用傳統理髮守著這間老店，見證了各行各業的起伏、陽明山的繁華，還有台灣將近50年的歷史。

他回憶，蘭心的老老闆亦是上海人，很會經營生意。聽老老闆講，在還沒出來開業之前，他是在美軍顧問團幫人家理髮，後來因為有利可圖，所以勉為其難的易主，只好到美軍宿舍及眷屬所居住的地區開業，22年前當這棟建築物建好後，才遷移到現址繼續服務客人。

▲桌上的剪髮與修剪鬍子等工具。(照片由台灣英文新聞拍攝)

英文名John的莊有煥說，很多美軍將官常來他這裡理髮，讓他印象深刻的是黑人頭髮，因為髮質不同故需花些時間剪，但這還不算什麼，只要功夫底子好，樣樣都不難。

回憶起過去，令他最難以接受的是外國人的開放，過去因常有人去游泳完就穿著泳褲披著長毛巾到他店裡，他表示，「這叫我如何受得了啊，我們是如此保守的人啊，那種開放…不行啦。」

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▲理髮店只看的到這張英文老舊價牌。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲蘭心理髮店外觀。(照片由台灣英文新聞拍攝)