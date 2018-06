薩爾瓦多代表團訪台　促進雙邊食品產業合作

(台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導)薩爾瓦多工商總會(Chamber of Commerce and Industry of El Salvador)主席史坦勒(Javier Steiner)應國經協會之邀,於6月24至29日率領薩國相關產業與食品廠商赴台訪問。6月25日與國經協會共同召開「第4屆台薩經濟聯席會議」,並參加「2018國際食品展」。

大會分為三大議題:首先,就「雙邊貿易利基」進行探討,由台灣糖業公司黃育徵董事長簡報「農業關鍵性成長策略與發展」,薩國工商總會Javier Steiner主席簡報「薩國貿易機會及工商總會簡介」;「雙邊投資利基及食品工業發展」,由臺灣優良食品發展協會廖怡禎技術總監簡報「臺灣食品工業之發展」,薩爾瓦多出口暨投資促進局Vanesa Bandak投資經理簡報「薩爾瓦多投資及貿易機會」;最後,就「雙邊中小企業發展」進行探討,由財團法人中小企業信用保證基金公關部吳莉芬經理簡報,薩爾瓦多微小型企業委員會羅荷主席簡報「薩國中小企業之發展及生產力」。

國經協會盼能透過本次辦理台薩經濟聯席會議,促進與友邦薩爾瓦多友的經貿交流,對友邦投資環境有更深入了解,藉以更加鞏固外交利基,使雙方關係歷久彌新。

本屆會議假台北君品酒店5樓亮廳舉行,會議由國經協會中南美洲大區域洪慶忠副主任委員擔任我方主席,薩國工商總會Javier Steiner擔任薩方主席,外交部拉丁美洲及加勒比海司俞大㵢司長、薩爾瓦多全國微小型企業委員會羅荷主席及薩爾瓦多駐華大使館錢曾愛珠大使皆蒞會以嘉賓身分致詞,臺薩雙方廠商參與人數達80餘人。

薩爾瓦多位處中美洲絕佳地理位置,南臨太平洋,西北與瓜地馬拉接壤,東及北面與宏都拉斯交界,處中美洲心臟地帶,多屬高原地形。近年來政經穩定,政府致力改善基礎建設、人民教育素質與培養英西雙語之人才,使薩國經濟發展穩健成長。薩國與我國簽訂自由貿易協定,經濟朝向服務業發展,以成為中美洲營運中心為目標。