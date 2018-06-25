新住民遭誤導認罪被控共犯　等待非常上訴還公道

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有新住民因不諳國內法律制度而遭重判，處境堪憐，因此有法律專家將為其爭取權益，提非常上訴。

中國時報報導，「案重初供」在刑案偵審中是很重要的原則，但是當事人在不諳法律的情況下認罪，反因而遭到重判。現在被判重刑確定，等待法律救濟的失婚新住民陳巧妮，因家暴與前夫離異，婚後獨立扶養女兒，走投無路下受雇「假結婚真賣淫」集團任打雜工，集團遭警方破獲後她因為認罪所以從幫助犯變成共同正犯。

當時，同時替台籍被告辯護的律師建議她認罪，理由是認罪的被告「犯後態度良好，深有悔意」可以輕判，結果同案台籍被告獲緩刑，中國籍陳巧妮則因認罪的是兩岸人民關係條例重罪，判刑4年6月確定，同犯罪時段的行為又被切割起訴，另被高院判刑3年6月。

「中華兩岸經貿交流協會」理事長齊蘭英，同時也身為新住民的她表示，同情陳巧妮遭遇坎坷且希望為她爭取權益，因此特別為陳巧妮推薦律師陳士綱聲請非常上訴及再審。

律師陳士綱表示，陳巧妮多次供述，她都只是幫助集團首腦蔡惟成打雜，並沒有實際招攬中國女子與台灣丈夫假結婚，且領的是固定3萬元月薪，最多只有獎金，卻仍然被法院認定是共犯「分紅」。為了證明自己的清白，陳巧妮還赴中國找到包括蔡惟成前妻的6位曾來台的中國籍女子，出具書面證明她不是共犯，法院卻完全不採信。

陳士綱表示，法院漠視陳巧妮證據的行為不符刑事訴訟法規定，且另2件案子都是同一時期，屬於集合犯一罪關係，不該分別起訴判刑。