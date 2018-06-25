【令人髮指】分屍男超會偽裝形象　親友至今仍有人相信他

華山大草原案發現場小木屋，已於23日晚11時清除完畢。中央社檔案照片

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北市華山大草原木屋發生殺人分屍案，震驚社會。台北市都更處昨(24)日表示，案發現場小木屋已於23日晚11時清除完畢。

中央社引述都更處指出，這次借用給野青眾團隊是依華山大草原場地相關規定辦理，並非為租用。如今華山大草原代管範圍已恢復原狀，同時聘請保全人員24小時全區巡邏，預計全區場地將於30日歸還點交給司法院。

分屍案偵辦方面，今(25)日有重大突破。37歲射箭教練陳伯謙殘忍殺害高姓女學員，並分屍棄置陽明山區。檢警上周二(19日)相驗時，發現高女遭分屍肢解成7袋，遺體雖已全數找回，但上半身遭切除的雙乳，去向不明。

《蘋果》25日報導，檢警已於陳嫌住處找回高女的雙乳，在拼湊完整遺體後，將儘速發還給家屬，訂7月1日火化。

高女妹妹聽到消息後，「瞬間腦中一片空白」，她說：「案發至今，陳男親友仍堅信他不會做這種事，對外形象塑造得很好。就連社團組織、學校、甚至電視台都跟他有合作，不疑有他。誰會想到一個溫文儒雅、原民文化推廣、滿口理想抱負看似好人的人，會做出如此殘酷冷血的犯行！」

嫌犯陳柏謙 (中央社檔案照片)