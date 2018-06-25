財政部與臺灣企銀共同主辦「107年統一發票盃桃園場路跑」活動

財政部與臺灣企銀共同主辦眾所期待廣受路跑界好評的「 財政部統一發票盃路跑活動-桃園場」，於107年6月24日假桃園高鐵站前廣場開跑了，該路跑活動自民國99年開辦至今， 已經邁入第9年，過去8年共辦理了37場，並吸引逾43萬民眾參加，堪稱路跑界的年度盛事， 臺灣企銀向來全力支持與贊助這項活動， 很高興於桃園市這個具有多元族群及文化資產的美麗城市與熱情民眾一起參與這項年度盛事。

這次活動現場除提供完跑禮外，還可參加環保電動機車、iphon eX手機及華航機票等抽獎，獎項豐富，另外現場更設有眾多宣導攤位供民眾參觀遊憩，熱鬧非凡。 同時臺灣企銀現場更準備了營養豐富美味可口的香蕉替選手們補充體 力，統一發票盃路跑活動不僅鼓勵民眾出門運動，更有提倡環保、 扶助弱勢的意涵，在財政部與該行共同辦理下，參與民眾非常熱情踴躍，深獲各界好評。

臺灣企銀黃博怡董事長指出， 本次路跑主題是為積極推廣購物消費使用行動支付並儲存雲端發票， 因此臺灣企銀亦配合設置相關攤位，進行臺灣企銀行動支付服務功能的宣導， 同時該行秉持著「健身不忘獻愛心」的理念，除當地各分行同仁及眷屬踴躍參與路跑活動外，亦發動全行員工捐出5萬多張愛心發 票致贈公益團體，讓同仁及眷屬透過這項活動跑出健康跑出愛， 也充份體現出臺灣企銀對運動結合公益百分百支持之精神， 透過這項愛心捐發票活動，幫助眾多弱勢族群。

臺灣企銀已邁入第二個百年，並為扶持中小企業成長的專業銀行， 近年積極推動都更、綠能、銀髮、青創及文創等金融業務，除提升業務經營績效外， 也致力參與各項社會公益活動及對提倡正當休閒運動不遺餘力， 持續發揮「取之於社會，用之於社會」的精神，以實際行動落實企業社會責任。