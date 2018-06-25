上週外資在集中市場賣超479.65億元，賣超友達10.95萬張最多，另買超中鴻1.87萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/6/19~2018/6/22）外資在集中市場總買進金額為1,436.72億元，總賣出金額為1,916.37億元，累計賣超為479.65億元，另統計自2018年年初至6月22日止，外資總買進金額為3兆8,803.42億元，總賣出金額為4兆1,096.96億元，累計賣超為2,293.54億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆9,792.08億元新台幣，占全體上市股票市值的39.90%，較6月15日的13兆2,928.10億元新台幣減少3,136.02億元。

就個股部分比較：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鴻：買進22,660千股，賣出3,968千股，買超18,692千股。

第二名：大聯大：買進22,819千股，賣出9,945千股，買超12,874千股。

第三名：英業達：買進33,217千股，賣出21,579千股，買超11,638千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進48,355千股，賣出157,819千股，賣超109,464千股。

第二名：群創：買進43,891千股，賣出114,031千股，賣超70,140千股。

第三名：台積電：買進80,269千股，賣出143,760千股，賣超63,491千股。