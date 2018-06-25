臺灣首檔ETF：元大台灣50ETF上市滿15周年

臺灣ETF市場發展近幾年成長加速，今年整體臺灣ETF市場規模一舉連續突破4千億元、5千億元兩大關卡，引發亞洲市場關注；回顧臺灣第一檔ETF：元大台灣50ETF(0050)是由元大投信於2003年攜手國際級公司道富環球投資管理公司(State Street Global Advisor)、以及富時指數公司與臺灣證券交易所共同催生，至今即將屆滿15周年，特與臺灣證券交易所共同舉辦元大台灣50ETF上市15周年慶祝酒會，期許未來臺灣ETF市場引領亞洲ETF創新發展，再創新高峰！

臺灣證券交易所許璋瑤董事長：臺灣ETF成交值占比之成長空間可期

臺灣證券交易所董事長許璋瑤表示，截至2018年5月底，在證交所上市的ETF總資產規模已成長至3,620餘億元，日均成交值超過79億元，ETF成交值占整體市場的比重達到5.82%；與美國主要證券交易所超過20%的比重相比，可樂觀預期仍有相當大的成長空間！

2018年初以來，已有11檔ETF在證交所上市，使ETF總檔數達到109檔，ETF的商品型態除了原型ETF外， 已 亦有槓桿型及反向型ETF、期貨ETF等；資產類別涵蓋股票、債券、商品、貨幣、不動產；標的市場包括臺灣、日本、韓國、香港、中國大陸、印度、歐洲及美國等8個市場。

許璋瑤指出，臺灣ETF市場的持續成長，要特別感謝金管會近幾年的法規鬆綁，包含：開放發行槓桿型/反向型ETF及商品期貨ETF、ETF雙幣交易機制、臺股ETF得採「現金申購贖回」機制、ETF定期定額投資等；也要感謝洞察市場需求，響應政策的投信業者、以及所有協助ETF發展的相關單位，共同努力為臺灣ETF市場創造榮景。

ETF具有成本低、風險分散與透明度高等優點，已成為證券市場的重要投資工具。近年來無論是成熟的歐美市場或是發展中的亞洲市場，皆積極推動ETF商品多元化及加強對投資人的宣導教育。期待未來能有更多投資人將ETF作為資產配置工具，也期待未來有更多ETF能像元大台灣50 ETF，資產規模和成交量與成交值成長茁壯，共同引領臺灣ETF市場更上一層樓！

元大投信黃古彬董事長：0050=退休理財首選

元大投信董事長黃古彬表示，台灣第一檔ETF：元大台灣50ETF(0050)，是2003年由元大投信(當時為寶來投信，2012年與元大投信合併)發行，當年於6月30日上市，將在這個月底上市滿15周年。15年來相信很多台灣投資人對於0050相當熟悉，不論是每年報酬表現，或是每年配息，並且都能完成填息等優勢，已經成為多數台灣投資人最佳退休理財投資工具！

全球ETF市場近幾年成長速度加快，顯示指數化投資趨勢已經逐漸蔚為投資主流。0050截至今年5月底受益人數超過5.8萬人，0050所追蹤的指數是臺灣證券交易所與富時指數公司合作編制的臺灣50指數，選取台股市值前五十大公司，因此，不論在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，這也是0050能夠擄獲眾多投資人青睞的重要關鍵，預期未來0050的成長空間與動能仍具有相當大潛力。

元大台灣50ETF(0050)介紹

項目 內容 成立日期 2003.6.25 上市日期 2003.6.30 規模(億元；至6/15) 631 受益人數(5月底) 58,654 2005~2018/1月平均填息天數 42天 得獎紀錄 2018： Smart智富台灣基金獎指數股票型基金（ETF）年度原型（國內）獎 2017： 榮獲晨星暨智富台灣基金獎中的晨星最佳基金獎（台灣）台灣股票類獎項 Smart智富台灣基金獎指數股票型基金（ETF）年度原型（國內）獎 2016： 榮獲亞洲資產管理雜誌評選「最佳既有ETF」 榮獲第13屆國家品牌玉山獎－最佳產品獎及全國首獎 2003： 榮獲亞洲資產管理雜誌評選「台灣最佳產品創新獎

資料來源：臺灣證券交易所、彭博、Smart智富、亞洲資產管理雜誌，至2018.6.15。