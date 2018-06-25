106學年度國、高中及國小畢業生市長獎共4,860人獲表揚

新北市教育局於今、明(25、26)兩日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行106學年度國、高中及國小優秀畢業生市長獎頒獎典禮。國小、國中及高中畢業生共計有4,860人榮獲市長獎殊榮，其中國、高中組有2,906人於今日接受市長朱立倫表揚，朱市長今日特地出席頒獎典禮，頒獎給11位「特殊展能市長獎」獲獎代表，國小組有1,954人亦將於明日接受市長朱立倫表揚，頒獎給10位「特殊展能市長獎」獲獎代表，並與所有得獎學生一一合照留念，鼓勵這群表現優異的學子。

中和高中雙胞胎洪詩婷、洪詩涵雙雙榮獲市長獎佳績。(照片由新北市政府提供)

每位市長獎獲獎學生在學表現及所具備的特殊才能都足為大家的楷模，同時，也期許他們邁向下一學習旅程時，能秉持樂學不倦的態度，持續精進並修養品德，成為本市的耀眼之星。

今年市長獎援往例設有「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，「學習卓越市長獎」為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3,555人獲奬；「特殊展能市長獎」每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，採無條件進位，共計1,305人獲獎，藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生，除了智育外，也鼓勵在體育、技能、藝能、科學或創作、社團活動、社會或學校服務學習、敬師孝親、助人義行、其他有具體事蹟等方面具有長才的學生。

106學年度國、高中及國小畢業生市長獎-永平高中彭盛暘。(照片由新北市政府提供)