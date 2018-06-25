台灣集保：電子投票全面化，公司治理新計畫

公司治理係近年來國際上非常受關注之議題，無論對發行公司或對整體市場而言，皆係持續且不斷精進之課題。今（107）年起，我國全體上市櫃公司強制採行電子投票，全市場共有1,738家發行公司於本年度採行電子投票，為我國公司治理達成一項值得記錄之里程碑；全面電子投票之實踐，也讓我國在逐案票決等公司治理相關表現上有更亮眼之成效。

發行公司採行電子投票後，除應強化其公司治理意識，亦應持續加強與股東間之溝通，提升公司與股東間資訊對稱，以助發行公司股東會議案順利通過。因應今年4月金管會宣布「新版公司治理藍圖（2018~2020）」3年計畫正式啟動，集保結算所規劃今年底於「股東e票通」電子投票平台增加建置中英文版「投資人關係整合平台」，以促進機構投資人與公司的溝通，並提供機構投資人一站式查詢發行公司投資人服務暨公司治理資訊，以及瞭解我國電子投票業務運作，擴展國際能見度。

未來，「投資人關係整合平台」將彙集國、內外公司治理趨勢新知、國際機構投票政策等公司治理相關資訊，並提供投資人關係連絡窗口與國際ESG（環境、社會及治理）評分等資訊，幫助發行公司與國際接軌，建立發行公司與機構投資人聯絡資訊及溝通管道，以促進雙方充分且及時溝通，提升我國市場公司治理意識，落實公司治理理念。