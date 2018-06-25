截止6月22日櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月22日累積開戶數為15,637,571戶，較6月15日累積開戶數15,629,027戶，增加8,544戶，增幅約0.05%。另本年6月22日現股當日沖銷累積開戶數為1,548,595戶，較6月15日現股當日沖銷累積開戶數1,541,947戶，增加6,648戶，增幅約0.43%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月22日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,795戶較6月15日開戶數175,736戶，增加59戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月22日止日均值為383.43億元，總成交金額為43,327.83億元，其中盤後定價交易金額為131.00億元。另本年度截至6月22日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.15%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.20%。

(二)本年度興櫃股票截至6月22日均值為12.33億元，總成交金額為1,392.79億元。

四、本年度上櫃股票截至6月22日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計564家，較上週(截至6月15日止)得為信用交易家數564家，增加0家。

(二)融資餘額為738.99億元，較上週(截至6月15日止)融資餘額745.73億元，減少6.74億元，減幅約0.90%。

(三)融券餘額為86,360張，較上週(截至6月15日止)融券餘額93,427張，減少7,067張，減幅約7.56%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.27%，較上週(截至6月15日止)之比例15.29%，減少0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.66%，較上週(截至6月15日止)之比例0.67%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況 ：

本(107)年度截至6月22日止，累計營業天數115日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

政府公債已上櫃計120期，發行餘額為5兆5,614.22億元，本週無異動。 普通公司債已上櫃計96家518期，發行餘額為1兆7,611.83億元，較上週增加17.75億元。 轉換公司債已上櫃計171家209期，發行餘額為1,328.31億元，較上週增加11億元。 交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額37.51億元，本週無異動。 金融債券已上櫃計34家345期，發行餘額為9,187.61億元，較上週增加17億元。 受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為50.34億元，本週無異動。 外幣計價國際債券已上櫃計567期約1,559.10億美元，較上週增加5.23億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為23兆707.34億元，日均值為2,006.15億元，包含：

買賣斷交易3兆612.21億元，日均值為266.19億元，佔總成交金額比例為13.27%，其中： )等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆355.53億元，佔買賣斷成交金額比率為66.49%。 營業處所買賣斷成交金額為1兆256.68億元，佔買賣斷成交金額比率為33.51%（包含政府債券5,637.15億元，日均值為49.02億元；普通公司債3,790.07億元，日均值為32.96億元；金融債券754.24億元，日均值為6.56億元；外國債券75.22億元，日均值為0.65億元）。 附條件交易20兆95.13億元，日均值為1,739.96億元，佔總成交金額比例為86.73%，其中等殖成交系統成交金額為3,915.82億元，佔附條件成交金額比率為1.96%。

(二)國際債券

買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.39億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為1.38億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。 附條件交易，以美元計價之成交金額為68.43億美元，以人民幣計價之成交金額為141.24億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,902億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交3,902億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,154.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計442.33億元，本年度累計成交金額為266.61億元。 選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計733.84億元，本年度累計成交金額為421.53億元。

(四)利率衍生性商品：

利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,318.82億元，本年度累計成交金額為1,613.56億元。 店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,713 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家。契約流通餘額共計633.62億元，本年度累計成交金額1,434.22億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家。契約流通餘額共計5.15，本年度累計成交金額20.40億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,303.46億元。

上櫃相關業務 ：

一、截至107年6月22日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：756家 (包含外國公司33家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：15家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (百德、安力-KY、奈米醫材、逸達、皇將、茂生農經)

(四)董事會通過，待核發同意函：3家(達邦蛋白、群翊、磐采)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：6家 (太和-KY、公準、醫影、科際精密、天正國際、誠泰)

二、截至107年6月22日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：15家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：14家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年6月22日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)累計登錄創櫃板家數：129家

(三)當年度累計輔導家數：15家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年6月22日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,097家

五、截至107年6月22日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.6.24~107.6.30)：

(一)一般類股：

6576逸達【凱基】 (107年6月29日) 承銷價：45.2元

(二)興櫃股票：

6677 瑩碩生技【兆豐、康和】 (107年6月27日)

4572 駐龍【台新、凱基、新光、群益金鼎】 (107年6月27日)