難民政策再分化  羅阿瑟：義大利無權質疑法國

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 繼「水瓶座」（Aquarius）事件後，又有另一宗難民船事件在歐洲引來關注。救援船「生命線」（Lifeline） 21日在地中海救出230名難民，卻遭義大利內政部長拒之門外，不讓救援船登陸。對此，法國歐洲事務部長表示，義大利有接收難民船的國際法義務。

「生命線」號從利比亞海岸救起超過200名，包括14名婦女和4名兒童，卻遭到義大利、馬爾他、荷蘭等國互踢皮球。對此，歐盟領袖昨（24）日在布魯塞爾舉行小型峰會，商討歐洲難民問題的解決方案。然而，由於各方國家利益分歧，峰會仍無法得出合適解決方案。

法國總統馬克宏日前表示，拒絕接受移民的歐盟國家應受經濟制裁，引來義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）強烈反彈，怒批馬克宏傲慢，並表示法國應在難民議題上抱持「慷慨」態度。對此，法國歐洲事務部長羅阿瑟（Nathalie Loiseau）也祭出反擊，「任何人都不能質疑法國的慷慨，更遑論關閉港口的薩爾維尼。」

此外，羅阿瑟也指出，根據國際法，「生命線」號最靠進義大利南部港口，所以義大利有義務接收難民。羅阿瑟的言論顯示，馬克宏親歐洲整合政府 （Pro-European integration） 與羅馬反建制政府（Anti-establishment）之間的關係，因難民議題更加緊繃。

歐洲各國的對峙很可能弱化歐盟整合系統、威脅德國的聯合政府，並破壞歐洲申根自由移動協定。面對即將舉行的歐洲峰會，歐洲領導人顯然在難民議題上，尚未達成共識。