台南新住民遇上原住民　文化美食交流活動7月1日登場

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）台南原民團體與新住民團體將在7月1日舉辦聯合文化交流活動，現場將能享受到原住民與新住民美食、表演，也能買到專屬特色的文創產品，從而拉近不同群體間的距離。

以新住民為主的國際麗麗微沙雅休閒發展協會、社團法人臺南市新住民關懷服務協會、臺南市原民運動發展協會等團體，7月1日下午即將在臺南市安平區的札哈木原住民公園，共同舉辦「新住民/原住民 幸福新生活」國際東南亞新住民與原住民聯合文化交流活動，活動現場不僅可以享受到原住民及新住民準備的美食及文創產品，現場還有各舞團帶來的特色表演。

活動發起人阮錦麗，同時也是國際麗麗微沙雅休閒發展協會的理事長說明，今年農曆春節過後，已舉辦為期2天的東南亞文化交流會，在這此活動中她有感而發，呼籲台灣民眾能多關懷及關注新住民族群的文化及生活，增加彼此交流的機會促進社會和諧。

阮錦麗接著表示，新住民及原住民皆代表台灣多元文化，為了能使新住民及原住民藉由互相參訪，融合且了解文化上的差異，進而幫助彼此共同圓夢，特辦理此活動。

此活動獲得東南亞新住民、台灣原住民及民間團體的大力支持，參與團體如臺南市新住民關懷服務協會、臺南市原民運動發展協會等團體，且也獲得救國團安平區團委會承辦、伍宗康服務處、建平里辦公處等協辦，另外，越捷航空臺南分公司代表陳雪香、協會顧問魏富翔、中華民國外籍聯姻輔導暨婚介促進協會、臺灣外籍婚戀家庭輔導協會、琞鑫投資管理顧問有限公司、社團法人臺南市情意綿綿國際婚姻媒合協進會、臺南市櫻花射箭隊-體驗原住民傳統射箭文化、紫辰表演藝術團、社團法人臺灣百年好合婚姻媒合協會等單位經費贊助。

7月1日的活動，新住民及原住民將各派出10個攤位交流，包含道地美食及文創商品共20個，白天到晚上也有精彩的特色表演。白天為原住民射箭活動，將由原住民朋友帶領民眾體會如何以弓箭射山豬；活動攤位則從下午3點開始；晚上的表演將從19時至21時，可以觀賞到越南、泰國、印尼與原住民等傳統舞蹈，也有新二代的熱舞、建平里的日本舞、救國團的團康與緣燈太極拳等。