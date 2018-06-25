梅健華：美臺合作　將能為世界打造包容未來

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）美國在臺協會處長梅健華（Kin Moy）今（25）日表示，臺美應共同合作，一同為世界打造一個包容性的數位未來。

由美國在臺協會（American Institute in Taiwan）、 美國創新中心（American Innovation Center），以及臺灣創意設計中心合作辦理的「2018 數位經濟論壇-數位時代的社會變遷」專題論壇今日在松山文創園區舉行。

梅健華致詞時表示，美國和臺灣幾十年來在科技上緊密合作，「從2015年開始，我們美國在臺協會就舉辦數位經濟論壇，希望把我們（美臺）的經濟關係提升到數位的層次，尤其把焦點放在新創事業的培育上。」

梅健華接著指出，「我們希望美國和臺灣不只是數位時代的商業夥伴，更能一同為世界打造一個包容性的數位未來。我相信，只要我們合作，就能找出解答，創造一個為所有人帶來利益的數位時代。」

然而，提及人工智慧（artificial intelligence）及其他新興科技對人類社會可能帶來的衝擊及影響，梅健華也引用特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的話，「人工智慧對人類而言，可能會是有史以來最棒、或最糟的一件事，所以我們一定要把它做對」。

梅健華指出，此次的論壇，便是希望探討數位時代對社會的影響，以及可能的因應方式，「我們要問的是，這些改變對社會、對性別角色、對民主，會有什麼影響？對勞工、對老年人、對農村，還有趕不上新科技的人，又有什麼影響？產、官、學界，應該制訂什麼樣的政策，才能幫大家準備好因應未來的世界？」

而今日與會貴賓行政院政務委員唐鳳則認為，社會應找出創新方式來解決社會問題，也能透過數位方式讓政府行政部門跟社會能有更好的溝通。

提及人工智慧，唐鳳表示，希望此項技術能跟群眾智慧互相補強，為社會問題找出解決方案的同時，也兼顧發展、創新，以及包容。