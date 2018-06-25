「福衛五號」衛星　觀測到6.18大阪強震前兆   

「福衛五號」搭載的先進電離層探測儀「太空魔方」，為地震前兆觀測帶來一線曙光。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣自製的「福衛五號」衛星去年(2017年)8月25日順利升空，經調校後順利解決影像模糊問題，現已達到黑白3公尺、彩色5公尺解析度。而「福衛五號」搭載的先進電離層探測儀「太空魔方」，也為地震前兆觀測，帶來一線曙光。

日本大阪在上周一6月18日發生芮氏規模6.1強震，造成5人死亡、超過3百人輕重傷。根據《自由》報導，福衛五號研發成員之一的中央大學（NCU)太空科學研究所團隊，從6月14日起就觀測到日本上方電離層濃度異常增加，更發現日本19年來規模六以上的地震，發生前四天電離層濃度都會明顯增加60％以上。

圖為「福衛五號」衛星2017年8月25日，由太空探索公司(SpaceX)於美國加州范登堡空軍基地，發射升空畫面。(翻攝國家太空中心官網)

國家太空中心(NPSO)整合國內產、學、研界組成研發團隊，包括中央大學(NCU)等單位，完成「福衛五號」衛星之研發任務。(翻攝國家太空中心官網)

台灣第一枚自主研發衛星「福衛五號」所搭載的先進電離層探測儀「太空魔方」，能收集電離層相關資料，包含離子速度、濃度。除了太空觀測，研究團隊在地面上，也以全球GPS接收站資料建構全球電離層圖（TGIM），每十分鐘觀察一次，可說是目前世界上最詳盡的資料。

《自由》引述中央大學太空科學研究所教授劉正彥說，根據以往電離層觀測資料來看，電離層濃度劇烈變動，是地震前兆觀測的重要指標，團隊會從時間前兆和空間前兆進行雙重驗證。

他指出，6月14、15日兩天，日本上空電離層濃度異常增加60％以上，離子速度也發生轉向，驗證時間前兆。

6.18地震導致大阪府茨木市妙德寺入口的山門崩塌，門柱屋瓦碎落一地。美聯社

而從全球電離層圖來看，6月14日起連續四天，全球五千多個GPS地面接收站中，只有日本和磁力線另一端共軛點的澳洲，出現電離層濃度明顯異常增加，得以驗證空間前兆。

從GPS站的資訊可查到，上一次觀測到出現共軛點地震，是發生在2008年，芮氏規模8.0的中國汶川大地震。當時汶川和共軛點印度洋上，電離層濃度都有改變。

研究團隊收集1999到2017年資料後更發現，日本這段期間發生的161個芮氏規模六以上的地震，地震前夕電離層濃度都明顯增加60％以上。

「福衛五號」去年也曾觀測到11月12日伊拉克發生規模7.3強震前9天出現地震前兆。

中央社引述劉正彥說，福五觀測到的資料精確度，目前在全世界可說是數一數二，在這次大阪地震及去年兩伊地震前都準確偵測到異常變化，對於解開造成地震前兆的物理機制與謎團，可說是「透出曙光」。



圖為中央大學太空遙測中心一景（照片來源:中大官網)

至於今年花蓮2.6大地震前，所觀測到資料就不如大阪及兩伊地震來得明確，仍有不確定性。劉正彥強調，預測地震須要可靠前兆，找出可靠前兆須仰賴詳細、忠實、負責的科學研究，「還有很多東西要去釐清」。

帶領團隊投入地震前兆研究的劉正彥說，就像天氣預測需要溫度、水氣、壓力等數據，找出可靠地震前兆，也需要全球高時空解析度的電漿資訊。「福衛五號」雖帶來很大幫助，但資料量仍有限，期待預計今年下半年發射的「福衛七號」(下圖)可以帶來更大進展。



劉正彥說，「福衛七號」將搭載6顆離子速度儀，功能類似「太空魔方」，雖然只能觀測低緯度地區，所幸台灣還在觀測範圍內。「福衛七號」預估在8到10月發射，順利升空後須經3到6個月時間調校，才能正式開始提供觀測資料。

上圖為「福衛七號」自主衛星 (翻攝國家太空中心官網)