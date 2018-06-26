〈財經主筆室〉台灣利率連8凍  下半年台美資金流動需留意

中央銀行日前理監事會議決議貼放利率連八凍，重貼現率維持1.375%，貨幣政策仍維持「適度寬鬆」。但總裁楊金龍卻指出，未來全球已進入升息循環，台灣也一樣，利率不可能永遠在這裡，並呼籲房貸借款人得留意一旦升息是否有足夠還款能力。針對台灣是否會跟著美國升息疑慮？楊金龍一番話，已經給外界明確答案，他說「台灣利率未來勢必也將邁向升息」。雖然未來是何時？央行目前沒有給答案，一旦升息號角響起，對台股、房地產及房貸借款人的影響應該不小，值得各界多加留意觀察。

經濟景氣與通膨，是各國央行決定是否升息重要參考指標。美國升息代表Fed看好美國未來經濟的成長，認為經濟若過熱可能會導致通貨膨脹快速向上竄升，於是希望透過調升利率方式，來墊高個人或企業資金借貸成本，適時讓可能過熱的消費市場及投資降點溫，過去多年來美國及日本主要國家的央行，大都採取資金寬鬆政策，讓多年來全球都處於大多頭行情，進而堆高全球的資產價格，升息就是要冷卻過熱市場，減少民眾消費和投資，Fed的連續升息動作，也意味資金行情可能恐將暫告一段落。

升息對股市影響如何？美國採取升息，反應美國經濟成長仍強勁，有景氣動能支撐，美股漲勢有望能夠延續，台股比較沒有來自美股大跌利空壓力。惟台灣通膨壓力比較溫和，中央銀行沒有急著升息的壓力，短期在美國升息但台灣維持利率不變情況下，台美兩地利差擴大，時序又邁入下半年除權息的旺季，可能導致外資將部份資金移往美國，這是對台股潛在的不利因素，尤其台股行情波動受外資進出影響較大，外資是否會外移部份資金回美國，是應該多加留意的重點。

央行若升息對房貸影響應該會比較大。央行會提醒房貸借款人自我檢視有否足夠的還款能力，並不是沒有道理的。據央行最新統計，5月全體銀行房貸餘額、建築貸款餘額分別為6.75兆與1.75兆元，雙雙締造歷史新高，顯示房市交易熱絡，央行並指出，現階段房市仍以首購、換屋等自住客為主。就以八大公股行庫5月底承作首購族的「青年安心成家方案」餘額6442億元，占整體比重9.54%，比4月底的餘額成長25億元。首購族剛買房就碰到房貸利率要上漲，未來還款壓力大增可想而知。

央行日前理監事會議中，有不少來自銀行業者的理事提出有關美國升息不斷，台灣也許應該也要考慮跟進的討論，會有升息問題相關討論，就表示升息的壓力是存在，未來銀行房貸利率也會因央行升息而上漲。總裁楊金龍會呼籲房貸戶要注意利率風險，應該就是已經在作善意的提醒，表示央行的確已經在考慮升息，只是目前還沒有時間表。持續多年的低利時代將因升息出現而改變，對眾多的房貸借款戶，以及好不容易稍見回溫的房市價格，未來都將面臨很大的挑戰。