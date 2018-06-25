防中國伸魔掌  澳洲、萬那杜擬簽安全協議

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）針對中國在南太平洋動作頻頻，澳洲也不甘示弱，除了日前釋出樂意資助鄰國的訊息，今（25）日再宣布將與萬那杜簽署安全協議。

澳洲數周前才警告中國勿在該島國建造軍事基地，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）與萬那杜總理薩瓦伊（Charlot Salwai）會晤後發表聲明指出，「雙方已同意就雙邊安全利益展開協商，包括人道協助、救災、海事偵察及邊界安全、警察與防衛工作等。」滕博爾強調將與該萬那杜深化經濟及安全夥伴關係。

今年5月，對媒體報導中國有意在這南太平洋島國建造永久軍事基地，兩國皆矢口否認。滕博爾當時即表示，澳洲高度關切任何在其鄰國及太平洋島國興建外國軍事基地之意圖。

萬那杜官方人士上週向澳媒透露，薩瓦伊今次訪澳，將爭取澳洲資助打造雪梨至萬那杜的高速通訊電纜。上週澳洲政府業已宣布，將出資1億3,700萬澳幣，佈建連結澳洲與南太平洋鄰國巴布亞紐幾內亞及索羅門群島的海底電纜。

原本索羅門已於2017年與中國通訊大廠華為（Huawei）簽約，合作開發海底電纜計畫，但在澳洲干預下，索羅門決定棄中投澳。

據信與中國共產政府掛鉤的華為，被美國情治單位列為國安威脅。澳洲也以國安為由，禁止華為參與澳洲全國無線網路建設。