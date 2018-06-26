2018台北電影節倒數開始　時下超夯議題搬上大螢幕

（台灣英文新聞/ 劉怡均 台北綜合報導）2018台北電影節已邁入第20年，即將於28日展開為期一個月的電影馬拉松，共規劃了百部來自台灣及各國的作品，包含許多探討當前熱門議題的作品，例如安樂死、足球賽等。台北電影節將在西門中山堂、新光影城及光點華山上映，即日起可於全台7-Eleven門市ibon機台購買優惠套票。

以下為探討火紅時事話題的作品，以及電影節的相關資訊。





《親愛的再見》電影劇照（照片來源：台北電影節）

本片卡司堅強，由伊娃葛林、夏綠蒂蘭普琳、艾莉西亞維坎主演，由瑞典女導演麗莎蓮賽斯編導，該片是拿下電影奧斯卡最佳女配角《丹麥女孩》艾莉西亞維坎德所成立製片公司後的首部作品。

故事發展為自童年開始感情失和的姐妹，成年後妹妹（艾莉西亞維坎德飾演）收到姊姊（伊娃葛林飾演）的邀約，前往一處神秘幽靜且與世隔絕的場所，到了之後才發現，原來那是一個提供客製化安樂死服務的機構。然而，在姊姊即將被安樂死的前6天中，衝突不斷的兩姐妹，如何在偏見及不諒解中，發現家人之間如何相愛並合解的過程。

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《與爸爸的足球約定》電影劇照（照片來源：台北電影節）

本片由法國知名導演史蒂芬．德穆斯提耶執導，片中描述父親答應男孩帶他去法國里昂看足球賽，但到了現場才發現昂貴的票價超出預算，面對失望又憤怒的兒子，爸爸該如何是好不讓兒子對他失去信心呢？



《巴黎迷路的午後》電影劇照（照片來源：台北電影節）

同樣為史蒂芬．德穆斯提耶執導，入選柏林影展的此片描述因為一場捉迷藏，意外的讓妹妹可萊歐在巴黎街頭迷路，然而哥哥保羅為了找回她導致自己也與保姆走散，此片透過孩子的角度探討法國當代的社會現象。

其他阿根廷名導外語片介紹

今年的台北電影節為了延續電影教育的多元化，從去年專注於法國電影學校的作品，到今年則鎖定阿根廷的布宜諾斯艾利斯電影大學( Universidad del Cine)，其知名校友包含《大犯罪家》(The Clan)導演帕布洛．查比羅(Pablo Trapero)、以《牠》(It) 及《母侵》(Mama)恐怖片聞名的安迪．馬希提(Andy Muschietti)，還有入圍奧斯卡最佳外語片的《生命中最抓狂的小事》(Wild Tales)導演達米安．恩斯弗隆(Damián Szifron)，電影節期間即將播放名導們求學階段時以及近年學生的創作。



魔鬼探戈電影劇照（照片來源：台北電影節）

知名導演的過去作品，像是查比羅於1999年初試啼聲的長片作品《起重機人生》(Crane World)，此片也獲頒鹿特丹影展金虎獎，片中描述搖滾樂手轉行成為起重機操作員，使用黑白攝影道出出拉丁美洲中年勞工的無奈；另外，馬希提學生時期短片《魔鬼探戈》(Fierrochifle)借由魔鬼現身在頹廢探戈藝術家的衣櫃中，探討人類的虛榮及貪婪；最後也包含恩斯弗隆的第一部長片《讓我沉入海底的抓狂小事》(The Bottom of the Sea)，講述發現女友劈腿的男子開始跟監的行動，此也奠定了他日後的招牌黑色幽默風格。

台北電影節同時也邀請到該校副校長馬力歐桑托斯(Mario Santos)在7月12日，主講「拉丁美洲電影搖籃一布宜諾斯艾利斯電影大學講堂」，此場活動不售票但名額有限。

2018第20屆台北電影節即將於6月28日至7月14日，在台北市中山堂、光點華山電影館、新光影城展開。

更多詳情請上台北電影節 臉書專頁或是查看票券資訊。