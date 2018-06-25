國際透明組織亞太區年會 獨缺中國

台灣透明組織今起一連4天舉辦國際透明組織亞太地區年會，19個分會除中國缺席，其餘分會負責人共40多人出席；行政院長賴清德到場致詞表示，政府會持續推動廉政、反貪腐工作。

台灣透明組織指出，台灣多年來在廉政建設方面的努力，已獲得國際肯定，因此這次獲授權舉辦停辦3年之久的亞太地區透明組織年會；本次年會的目的，是希望凝聚亞太地區各國反貪腐共識，以及建立未來的合作平台。

台灣透明組織新聞稿中也提到，中國國家主席習近平上台以來積極打貪，因貪腐罪證入獄者不計其數，然而中國離廉潔治理仍有很長的路要走，例如2017年國際透明組織公布的CPI指數，中國僅得41分、排名77名，這次中國基於政治考慮與意識形態獨自缺席，甚為可惜。

賴清德致詞表示，認同國際透明組織的作法，因為要清廉、反貪腐，不是只用道德勸說，而是要有具體作為；國際透明組織藉由公開透明，同時運用各種指標來評鑑各國清廉狀況，這是非常有效的辦法。

賴清德說，清廉是政府最基本的責任，拒絕貪污是政府人員對人民最重要的承諾，因為一旦貪污不僅會影響行政效率、施政品質，也會影響社會的和諧、安定及國家進步。

賴清德談到，行政院在今年會提出國家報告，說明台灣整體廉政工作的推動情形，向國人及國際社會報告；推動廉政工作、反貪腐工作的出發點，是基於愛護政府同仁的心，避免他們犯錯，也在防護外面不當的力量進到政府裡。（編輯：張銘坤）1070625