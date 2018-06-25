蔡英文：志同道合國家應團結　對抗反民主力量

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（25）日抨擊中國不斷威脅臺灣的民主自由，也呼籲世界各地的民主國家應團結合作，對抗反民主力量。

蔡總統今日上午出席「臺灣民主基金會創會十五週年開幕典禮」時提及，「過去兩年來，中國不斷施壓我們，威脅我們的民主生活方式，並限縮我們的國際空間。」

蔡總統接著表示，不只臺灣，澳洲、美國、歐洲等國家都遭逢反民主力量的挑戰，「只有志同道合的國家團結合作，我們才能對抗不必要的經濟、政治或軍事脅迫，並捍衛我們珍視的價值。」

蔡總統也指出，民主也是藉由理解、對話和建立共識來設法消弭分歧，民主可以前進也可以倒退，然而民主在21世紀是倒退的，「我們共有的價值如法治、言論自由和人權在全球各地受到挑戰。在世界若干地區，民主正被民粹和恐怖主義所侵蝕。」

在基金會新任執行長徐斯儉以及美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）主席葛胥曼（Carl Gershman）前，蔡總統也特別強調，國家民主基金會是臺灣民主基金會的密切夥伴，「我們如何因應這些挑戰，將決定我們要傳遞怎樣的價值觀給後代。我們要確保我們的民主不僅能夠存活下來，而且還能夠蓬勃發展。」

提及臺灣民主的發展，蔡總統則認為，臺灣的民主還很年輕，還有空間變得更好，在臺灣，民主倒退不是選項，「我們只有共同行動，才能確保民主繼續形塑我們未來的世界。」

臺灣民主基金會成立於2003年，由外交部推動籌設，其業務包括發表民主與人權相關的期刊和研究報告、舉辦國際論壇，以及辦理亞洲民主人權獎的評選工作等。目前基金會主席為立法院長蘇嘉全。