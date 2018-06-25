黃金比例：你該穿多高的高跟鞋

我們都知道維納斯是黃金比例的雕像，見圖1。而黃金比例在哪？就是下半身長(肚臍到腳底)與身高的比例是黃金比例，也就是下半身長÷身高≒0.618。

而我們應該如何利用高跟鞋來調整身材比例呢？

圖１：維納斯

穿上高跟鞋後要讓身高與下半身長的比例變成黃金比例，見圖2、3。

圖２ 圖3

所以(身高+x)：(下半身+x)=1：0.618，經計算後得到x=1.618×身高-2.618×下半身。

同時我們不是只有穿高跟鞋一個辦法，也可以調整視覺腰部位置，即穿高腰褲、或是將裝飾用的腰帶綁高一點、或腰身位置。請參考圖4、5，其計算調整高度是0.618×身高-下半身

圖4 圖5

而這邊我們要注意到的是這些辦法是幫助短腿族（下半身偏短的人）比例變好，如果長腿族（下半身偏長的人）再繼續增加下半身長度，則會比例怪異（腿太長），而長腿族下半身偏長、上半身偏短的人，應該增加上半身比例。

【如何讓腿與全身的比例是黃金比例】

第一步：檢查自己是長腿族還是短腿族

量肚臍到腳底的高度，為下半身高度，此高度除以身高

小於0.618是短腿族

等於0.618是黃金比例

大於0.618是長腿族

第二步：調整比例

短腿族要增加下半身長度，也就是穿高跟鞋、或是調整視覺腰部位置，即穿高腰褲、或裝飾用腰帶綁高一點。

長腿族要增加上半身長度，也就是戴帽子、或是調整視覺腰部位置，即穿低腰褲、或裝飾用腰帶綁低一點。

第三步：建議高度

短腿族穿高跟鞋的高度=1.618×身高-2.618×下半身

短腿族高腰褲比一般褲子高多少的高度＝0.618×身高-下半身

長腿族戴帽子的高度=1.618×下半身-身高

長腿族低腰褲比一般褲子低多少的高度＝下半身-0.618×身高

【高度調整建議表】

以下列出不同身高的長腿族及短腿族的建議調整高度，見圖6、7。

圖6、7

【結論】

由本文我們可以知道高跟鞋應該穿多高，才能讓上下半身比例好看，以及了解到不是每個人都適合穿高跟鞋，腿很長的人就別再過度加長下半身了。同時我們也可以依此觀念來替人拍照，短腿族想把腿拍長一點，由下往上拍，抓到一個下半身比例是接近黃金比例的角度，長腿族反過來由上往下拍。就能得到一張不錯的照片。

同時由本文也可以發現黃金比例與數學的關係，之後會有其他文章來介紹黃金比例。