低調神祕的「義美食品」為何不上市？　網友神回應

義美食品自2013年起，認養桃園南崁溪義美段與長安公園，除例行之環境整潔外，亦致力於河岸之綠化。(照片來源:義美食品官方臉書)

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）在網路上被喻為食品界「台灣良心」的義美食品，多次挺過食安風暴，受到年輕人和各年齡族群消費者的喜愛。昨(24)日網友andy199113(Andy)在PTT版上發問，義美為何不上市讓粉絲投資呢？

網友a828203回應說：

你看看最近郭董開的鴻海股東會就知道， 鴻海因為股價跌很多(應該是從去年股東會左右開始跌)， 然後成長也不符合預期， 在股東會上向各位股東致歉。 逾90歲小股東半年賠4000多萬，郭董致歉沒有做好 可想而知，一個公司如果上市上櫃， 如果讓投資人賠了股價，大家都幹死你， 相反的如果公司股票讓投資人賺了錢，可能也不會有人感謝你。 總之，公司上市上櫃，有許多因素存在...

圖為鴻海董事長郭台銘22日在股東會上，因業績成長未達預期目標，向小股東鞠躬致歉。中央社

圖片來源:PTT

網友當中有人回應，「怕人搶奪經營權？」也有網友幫忙解析，如果上市，「那其他沒良心的，不就可以在市場上買股票？」、「上市是要被財團買下來變黑心食品？」



另有網友回應：「上市的財報要更透明更複雜」、「資本夠粗不需集資啊」。

《壹週刊》2014年的報導，或許可以反映義美的立場：

義美創立至今正好滿八十年，卻始終堅持不上市上櫃，也不熱中接受採訪、在媒體曝光......高志明的想法很固執：「我不是那種美式CEO，簽約後一年兩年要達到什麼績效，不然就下台，那樣無法顧及永續經營，為了拚績效拚利潤，什麼添加物都可以放進去！我的想法是，我們幾個兄弟覺得大概幾趴的利潤夠了，就好了。」

另外舉個例子，根據外電報導，中國知名電子商務企業、阿里巴巴集團董事局主席馬雲，2015年曾經表示，假如可以重來一次，他不會讓阿里巴巴上市。

馬雲表示，上市後受到各方關注，以及對美國獨立董事制度的不適應，「日子並不好過」。

馬雲2015年6月9日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）午餐會發表演講時開玩笑表示，若能重新選擇，他寧願讓阿里巴巴維持不上市的私人企業狀態。

他指出，首次公開發行（IPO）之前，經營這家公司就很艱難。IPO之後，受到投資人、監管單位、以及媒體關切，讓經營變得「更加艱難......不只投資人看著我們，全球都在看著我們。我還在學著適應。」

義美食品自2013年起，認養桃園南崁溪義美段與長安公園，致力於河岸之綠化。(照片來源:義美食品官方臉書)